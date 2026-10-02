Thiès : la Galerie nationale d’art ouvre sa saison artistique 2026-2027

Placée sous le signe de la territorialisation des politiques publiques culturelles, cette saison artistique entend rapprocher davantage les œuvres et les artistes du public à travers les différentes régions du Sénégal.





Pour cette édition, une exposition itinérante de 21 jours présente les œuvres des lauréats du Salon national des arts visuels. À Thiès, les œuvres sont exposées du 1er au 10 octobre, avant de prendre la direction de Louga, où elles seront visibles du 12 au 21 octobre.





La programmation met également à l’honneur les artistes ayant participé à la 12e édition du Salon national des arts visuels, organisée l’année dernière.





Pour Mame Coumba Diop, cette ouverture constitue le point de départ d’une ambition visant à faire du patrimoine et de la création contemporaine des leviers de développement et de rayonnement des territoires.



« Faire de notre patrimoine un vivier d’inspiration et de notre création contemporaine un moteur de rayonnement », a déclaré la ministre.



Elle a souligné que l’objectif est de dynamiser la création sous toutes ses formes, tout en garantissant un accès plus équitable aux œuvres artistiques sur l’ensemble du territoire national et en renforçant le soutien aux jeunes talents.





De Dakar vers les régions

La principale innovation de cette édition réside dans la décentralisation de la saison artistique, longtemps concentrée dans la capitale.





« Longtemps cantonnée aux salons de la capitale, la rentrée des arts visuels choisit cette année d’aller à la rencontre des régions », a expliqué Mame Coumba Diop.





Le choix de Thiès comme première étape, suivi de Louga, traduit selon la ministre la volonté des pouvoirs publics de rapprocher l’art contemporain des populations et de favoriser une meilleure répartition de l’offre culturelle.





Cette démarche s'inscrit dans une volonté affichée de promouvoir une équité culturelle, en permettant aux citoyens vivant hors de Dakar de découvrir les œuvres et d'échanger directement avec les acteurs du secteur.





La culture au cœur de l'économie créative

La ministre a également insisté sur le rôle économique de la culture. Selon elle, l’art ne doit pas être considéré comme une activité secondaire venant après les priorités économiques et sociales.





Elle estime au contraire que le développement d’une scène artistique structurée peut générer des activités dans plusieurs domaines : production, formation, transport, assurance, tourisme et médiation culturelle.





« C’est un tissu économique qui se densifie, des ateliers qui deviennent des entreprises, des œuvres qui deviennent des actifs, des savoir-faire qui deviennent des filières de formation, de production, d’encadrement, de transport, d’assurance, de tourisme et de culture », a-t-elle expliqué.





Pour Mame Coumba Diop, cette dynamique peut contribuer à la création d’emplois, à la production de valeur ajoutée et au rayonnement des territoires.





Elle a rappelé, dans ce cadre, les travaux des États généraux de la culture, de l’artisanat et du tourisme, nourris par des consultations menées dans les 14 régions du Sénégal. Ces travaux doivent déboucher sur un plan de transformation des secteurs concernés à l’horizon 2030.





Les artistes régionaux appelés à s'approprier la dynamique

Commissaire de l’exposition, Idrissa Diallo a pour sa part présenté la saison artistique comme un rendez-vous dépassant le simple cadre d’une programmation culturelle.





Selon lui, l’art et la culture participent à la constructionde l’identité collective et à la transmission des traditions.





Il a également insisté sur la nécessité de multiplier les rencontres avec les acteurs culturels établis dans les régions.





À travers cette première étape à Thiès, la Galerie nationale d’art entend ainsi créer un espace d’échanges entre artistes, professionnels de la culture et public, tout en donnant davantage de visibilité à la création contemporaine sénégalaise.





À Thiès, l’exposition se poursuit jusqu’au 10 octobre, avant son transfert à Louga du 12 au 21 octobre.

