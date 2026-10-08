Tatène Sérère : Alioune Sarr inaugure un poste de santé de 60 millions de FCFA

Le village de Tatène Sérère dispose désormais d’un nouveau poste de santé. L’infrastructure a été inaugurée mardi 6 octobre 2026 par le maire de Notto Diobass, Alioune Sarr, en présence du chef de village Ousmane Tine, du Dr Babacar Thiam, d’autorités religieuses et coutumières, de représentants locaux, ainsi que de nombreuses femmes et de jeunes.

D’un coût global de 60 millions de FCFA, le projet se répartit entre 40 millions de FCFA pour la construction du bâtiment et 20 millions de FCFA pour son équipement. Une enveloppe destinée à doter Tatène Sérère d’une structure sanitaire de proximité disposant d’un plateau technique présenté comme adapté aux besoins des populations.

Une réponse aux difficultés d’accès aux soins

Devant les habitants, Alioune Sarr a insisté sur l’enjeu que représente l’accès aux soins dans les zones rurales. Selon le maire, Tatène Sérère compte plus de 4 000 habitants, ce qui rendait nécessaire la mise en place d’une structure sanitaire de proximité.

« Nous ne sommes pas venus ici seulement pour inaugurer un bâtiment, mais une infrastructure de santé de haut niveau », a déclaré le maire, mettant en avant la qualité des équipements et la nécessité de rapprocher les services sanitaires des populations.

Alioune Sarr a notamment évoqué les difficultés auxquelles peuvent être confrontées les femmes enceintes lorsqu’elles doivent parcourir de longues distances avant de bénéficier d’une prise en charge. Pour l’édile, l’ouverture du poste de santé participe ainsi à l’effectivité du droit d’accès aux services publics.

« Est-il acceptable qu’une femme rurale, avant d’accoucher, soit contrainte de vivre le martyre, parfois même au péril de sa vie ? Non », a-t-il lancé, rappelant que la santé figure parmi les priorités de la municipalité.

Le rôle du Dr Babacar Thiam salué

Au cours de son intervention, Alioune Sarr a rendu un hommage appuyé au Dr Babacar Thiam, fils du village, auquel il attribue un rôle déterminant dans la mobilisation des équipements du poste de santé.

« Ces équipements, si nous avons pu les mobiliser aujourd’hui, c’est grâce au dynamisme, à l’entregent et au patriotisme d’un fils du village, le docteur Babacar Thiam », a déclaré le maire.

Il l’a présenté comme un modèle pour la jeunesse, saluant son parcours, ses compétences et son attachement à sa communauté. Le maire a également insisté sur la nécessité, au-delà de la construction d’un bâtiment sanitaire, de disposer des équipements et des ressources indispensables à une prise en charge effective des patients.

Les femmes placent leurs espoirs dans la nouvelle structure

S’exprimant au nom des femmes de Tatène Sérère, une intervenante a décrit le nouveau poste de santé comme une réponse à une attente ancienne des familles du village.

Elle a notamment rappelé les difficultés rencontrées par les mères contraintes de parcourir plusieurs kilomètres avec un enfant malade, ainsi que les risques encourus par les femmes enceintes lorsque l’accès à une structure sanitaire nécessite un déplacement important.

« La maladie ne demande à personne son appartenance politique avant de frapper à sa porte », a-t-elle déclaré, soulignant que le poste de santé est destiné à toutes les familles, sans distinction.

Les femmes ont également été invitées à veiller à la préservation de l’infrastructure, à accompagner les campagnes de prévention, à encourager les consultations et à participer au comité de gestion du poste de santé.

Au-delà de la santé, leur porte-parole a également interpellé la municipalité sur la question de l’autonomisation économique des femmes, notamment à travers la formation, le financement des activités génératrices de revenus, la transformation des produits locaux et la création d’emplois.

Une réalisation inscrite dans le programme Notto Diobass Smart City

Alioune Sarr a inscrit l’ouverture du poste de santé dans une politique plus large de développement local, articulée autour du programme Notto Diobass Smart City, adopté par le conseil municipal.

Le maire a rappelé plusieurs interventions déjà menées à Tatène Sérère, notamment dans les domaines de l’accès à l’électricité, de l’eau et des pistes de production.

« Tatène Sérère, nous avons été ensemble pour amener l’électricité. Tatène Sérère, nous avons été ensemble pour amener l’eau. Tatène Sérère, nous avons été ensemble pour amener les pistes de production. Tatène Sérère, nous sommes aujourd’hui ensemble pour amener un poste de santé », a-t-il déclaré.

Un projet de lotissement annoncé

Le maire a également annoncé la poursuite du processus de lotissement de Tatène Sérère, avec l’objectif affiché de faciliter l’accès au logement, notamment pour les jeunes du village.

Selon Alioune Sarr, la première étape, constituée par la délibération du conseil municipal, a déjà été franchie. Restent notamment l’étude technique pour l’élaboration du plan et sa soumission aux services compétents de l’État, parmi lesquels le cadastre, les domaines et les eaux et forêts.

L’édile a par ailleurs assuré n’avoir mandaté aucun promoteur pour cette opération, affirmant que le lotissement sera conduit directement par la commune dans le respect des procédures prévues.

À travers cette nouvelle infrastructure sanitaire, la municipalité affiche son ambition de renforcer progressivement l’offre de services de base à Tatène Sérère et dans le reste de la commune de Notto Diobass.

La cérémonie en vidéo