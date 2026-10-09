Édouard Latouf affirme avoir été victime d’un vol à l’arraché à Thiès, alors qu’il effectuait son jogging aux environs de 20h10. Dans un témoignage publié sur les réseaux sociaux, il explique que les faits se sont produits à proximité des banques islamique et agricole, non loin de la promenade.

Selon son récit, des individus circulant à moto l’auraient suivi avant de profiter d’un moment d’inattention pour lui arracher son téléphone portable. « Je n’ai opposé aucune résistance », précise-t-il.

Des images de vidéosurveillance évoquées

Édouard Latouf indique que des caméras de surveillance installées dans le secteur pourraient permettre de retracer le déroulement des faits. Il affirme notamment avoir obtenu une vidéo auprès d’une boutique de transfert d’argent Orange située à proximité du lieu où le vol se serait produit.

La séquence partagée par l’intéressé accompagne son témoignage sur Facebook. À ce stade, les éléments disponibles ne permettent pas d’établir indépendamment l’identité des auteurs présumés.

La Brigade de recherches saisie

Après les faits, Édouard Latouf dit avoir engagé des démarches judiciaires et saisi la Brigade de recherches de la gendarmerie.

Au-delà de son cas personnel, il dénonce les risques liés, selon lui, à la circulation de certaines motos Jakarta dépourvues de plaque d’immatriculation. « Personne n’est plus en sécurité », écrit-il, avant d’interpeller le ministre de l’Intérieur.

Qualifiant la situation de « cancer social voire sociétal », il appelle les autorités à faire preuve « d’audace et de volonté politique » pour lutter contre ces pratiques. Il dit néanmoins conserver sa confiance dans la justice sénégalaise ainsi que dans les forces de défense et de sécurité.

Voir la vidéo publiée sur Facebook