Petite-Côte : à 70 ans, il aurait escroqué des livreurs de gaz avant d’être rattrapé

Ce jour-là, A. Dieng aurait contacté M. Ka, un charretier chargé de livrer des bouteilles de gaz. Il lui aurait expliqué vouloir acheter 30 bonbonnes pour approvisionner deux commerces.



Le livreur aurait accepté et suivi le client jusqu’à l’adresse indiquée.



Le stratagème des deux livraisons

Une première partie de la marchandise, soit 15 bonbonnes, a été déposée devant une boutique appartenant à M.T. Dramé.



A. Dieng aurait ensuite demandé au charretier de poursuivre la livraison jusqu’au marché central de Mbour pour déposer les 15 autres bouteilles.

Une fois arrivé sur place, le septuagénaire aurait trouvé un prétexte pour s’éloigner, abandonnant momentanément le livreur.



Son objectif aurait été de retourner à la première boutique afin de récupérer les 15 bonbonnes déjà déposées.



Mais le plan ne s’est pas déroulé comme prévu.

M.T. Dramé, qui ne connaissait pas A. Dieng, l’aurait aperçu en train de récupérer les bouteilles et l’aurait interpellé. Le septuagénaire aurait alors pris la fuite.

Une plaque de taxi qui permet de remonter jusqu’à lui

Dans sa fuite, A. Dieng aurait utilisé un taxi. Mais le commerçant a eu le réflexe de photographier la plaque d’immatriculation du véhicule.



Avec cette information, M.T. Dramé et le livreur se sont lancés à la poursuite du suspect.



Ils auraient finalement réussi à le rattraper à Nguékhokh, alors qu’il avait déjà commencé à écouler une partie des bonbonnes.



Des habitants l’ont retenu jusqu’à l’arrivée des policiers.

Conduit au commissariat urbain de Diamaguène, A. Dieng aurait reconnu les faits. Il aurait également admis avoir déjà trompé d’autres livreurs de gaz dans différentes localités de la Petite-Côte.



Placé sous mandat de dépôt

À l’issue de sa garde à vue, le septuagénaire a été placé sous mandat de dépôt et incarcéré à la prison de Mbour.



Cette affaire met en évidence un mode opératoire reposant sur la confiance accordée aux clients lors des livraisons. En se présentant comme un commerçant ayant besoin d’un important stock de bouteilles, le suspect aurait réussi à convaincre plusieurs livreurs avant que son dernier stratagème ne soit déjoué.

Son dernier coup s’est déroulé le 25 septembre à Mbour.