Pas de nouveau calendrier pour les personnes concernéesLe communiqué de la Primature ne précise ni le nombre de personnes déjà indemnisées, ni celui des bénéficiaires encore en attente. La demande du Premier ministre porte sur le financement ; elle ne vaut pas annonce d’un nouveau versement. L’échéance de 2027 concerne les essais et aucune date de mise en service n’est donnée dans le texte.
Photo d’archives : le littoral de la commune de Popenguine-Ndayane à Popenguine, en août 2023. Cette image ne montre pas le chantier du port. OumarLass / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Image redimensionnée ; vignette recadrée.