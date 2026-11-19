Port de Ndayane : la Primature demande de sécuriser les indemnisations

Rédigé le Jeudi 19 Novembre 2026 à 15:04 | Lu 68 fois Rédigé par SEYELATYR

En Conseil des ministres, mercredi 18 novembre, le Premier ministre a demandé de sécuriser les fonds nécessaires à l’indemnisation des personnes touchées par le projet portuaire et à la libération des terrains. Le communiqué ne donne pas de nouvelle date de paiement.



Pas de nouveau calendrier pour les personnes concernées Le

Photo d’archives : le littoral de la commune de Popenguine-Ndayane à Popenguine, en août 2023. Cette image ne montre pas le chantier du port. Les questions soulevées à Ndayane concernent à la fois les personnes dont les terrains sont affectés et le calendrier technique du port. Le Premier ministre a demandé que le raccordement au réseau de la Senelec soit organisé de manière à permettre les essais prévus en 2027.Le communiqué de la Primature ne précise ni le nombre de personnes déjà indemnisées, ni celui des bénéficiaires encore en attente. La demande du Premier ministre porte sur le financement ; elle ne vaut pas annonce d’un nouveau versement. L’échéance de 2027 concerne les essais et aucune date de mise en service n’est donnée dans le texte.Photo d’archives : le littoral de la commune de Popenguine-Ndayane à Popenguine, en août 2023. Cette image ne montre pas le chantier du port. OumarLass / Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0 . Image redimensionnée ; vignette recadrée.

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