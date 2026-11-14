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Diourbel : la Fédération des daara prépare son congrès de renouvellement


Rédigé le Samedi 14 Novembre 2026 à 17:07 | Lu 56 fois Rédigé par Seyelatyr


Une délégation de la Fédération des daara du Sénégal a rencontré les autorités et des responsables d’écoles coraniques à Diourbel. Cette étape précède un congrès annoncé pour la fin novembre à Médina Baye.


Bibliothèque de l’Institut islamique de Dakar. Photo d’archive illustrative de l’enseignement et du savoir islamiques. Erica Kowal / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0.
Bibliothèque de l’Institut islamique de Dakar. Photo d’archive illustrative de l’enseignement et du savoir islamiques. Erica Kowal / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0.
La Fédération des daara du Sénégal poursuit ses rencontres en préparation du renouvellement de ses instances. Une délégation s’est rendue à Diourbel le vendredi 13 novembre, selon le compte rendu diffusé le lendemain dans le journal de RFM.
Les échanges ont associé le gouverneur et plusieurs responsables de daara. Ils ont porté sur les difficultés de l’enseignement coranique et sur les moyens de mieux organiser les réponses du secteur.
Dans l’intervention diffusée par la radio, la délégation rappelle l’ambition de fédérer les acteurs autour d’un cadre commun de représentation. Elle évoque également sa mission de veille sur la transmission du savoir et les conditions dans lesquelles les maîtres exercent.
Ces consultations précèdent un congrès de renouvellement des instances annoncé pour la fin du mois de novembre à Médina Baye.
Source : RFM, journal de 12 heures du 14 novembre 2026.
Photo d’archive ou d’illustration : Erica Kowal / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0.


Seyelatyr

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