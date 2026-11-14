Diourbel : la Fédération des daara prépare son congrès de renouvellement

Les échanges ont associé le gouverneur et plusieurs responsables de daara. Ils ont porté sur les difficultés de l’enseignement coranique et sur les moyens de mieux organiser les réponses du secteur.
Dans l’intervention diffusée par la radio, la délégation rappelle l’ambition de fédérer les acteurs autour d’un cadre commun de représentation. Elle évoque également sa mission de veille sur la transmission du savoir et les conditions dans lesquelles les maîtres exercent.
Ces consultations précèdent un congrès de renouvellement des instances annoncé pour la fin du mois de novembre à Médina Baye.
Source : RFM, journal de 12 heures du 14 novembre 2026.
Photo d’archive ou d’illustration : Erica Kowal / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0.