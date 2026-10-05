Parcelles Assainies : Awa Ngom et son fils, deux victimes des fortes pluies

La nuit de dimanche à lundi a été particulièrement difficile dans plusieurs quartiers de Dakar. De fortes pluies se sont abattues sur la capitale et plusieurs autres régions du Sénégal, provoquant des inondations, des perturbations de la circulation et d’importants dégâts matériels.



À l’Unité 7 des Parcelles Assainies, la situation a pris une tournure dramatique lorsqu’une habitation a été envahie par les eaux.



Awa Ngom et son fils de quatre ans se trouvaient à l’intérieur du domicile. Les circonstances exactes du drame ont été rapportées dans un contexte marqué par la montée rapide des eaux et l’affaissement d’un mur de la concession.



Les services de secours ont été mobilisés, mais la mère et l’enfant n’ont pas pu être sauvés.





Une dépouille d’abord transférée à Ngoundiane

Les fortes pluies au cœur des préoccupations

Après le drame, les dépouilles ont été prises en charge pour les besoins de la procédure. Une autopsie a notamment été réalisée avant leur acheminement vers, localité d’origine des victimes.Cette étape a donné une dimension particulière au drame pour la famille, puisque Ngoundiane constituait un point de passage important avant le transfert des dépouilles à Touba.Les deux victimes ont finalement été inhumées à Touba.Selon les informations rapportées, Awa Ngom devait prochainement retourner chez ses beaux-parents, conformément à une tradition familiale. Ce rendez-vous familial, prévu le 20 octobre, n’aura finalement jamais lieu.Le drame des Parcelles Assainies intervient dans un contexte météorologique particulièrement difficile. Le ministère de l’Intérieur a fait état de fortes précipitations ayant touché plusieurs régions, avec des cumuls dépassant localement 100 millimètres.Ces pluies ont provoqué des inondations et des dégâts dans plusieurs zones du pays.La disparition d’Awa Ngom et de son enfant rappelle tragiquement les risques auxquels sont exposées les populations vivant dans des zones vulnérables.Elle pose également la question de l’anticipation des épisodes de pluies intenses, de l’évacuation des eaux et de la sécurisation des habitations.Pour la famille, le bilan est désormais irréversible : une jeune mère et son enfant ont perdu la vie dans un drame qui a profondément marqué leur entourage.