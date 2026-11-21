Mis à jour le 22 novembre 2026. Aucun but n’a été marqué au stade Lat Dior en ouverture de la sixième journée du championnat. Le résultat met fin à la série de trois victoires consécutives de l’US Gorée, toujours invaincue.

Wallydaan prend un point à domicile après sa victoire 3–1 sur le terrain de Génération Foot. Les Thiessois comptent huit points après six journées.

La sixième journée se poursuit dimanche 22 novembre. À 16 h 30, le Stade de Mbour reçoit l’AJEL de Rufisque au stade municipal de Nguékhokh. À la même heure, Diambars se déplace chez Teungueth FC au stade Ngalandou Diouf.

Rectificatif : la première version de cet article attribuait à l’US Gorée quatre victoires consécutives avant ce match. Le club en avait remporté quatre en cinq journées, dont trois de suite.