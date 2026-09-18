Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
L’actualité à Thiès et au Sénégal
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Ngayaye : un jeune de 25 ans meurt après le chavirement d’une pirogue


Rédigé le Vendredi 18 Septembre 2026 à 14:34 | Lu 51 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une sortie de pêche a tourné au drame jeudi matin à Ngayaye, dans la commune de Ndioum. Une pirogue transportant trois personnes a chaviré, entraînant la disparition d’un jeune homme de 25 ans. Son corps a été retrouvé plusieurs heures plus tard par les sapeurs-pompiers.


Ngayaye : un jeune de 25 ans meurt après le chavirement d’une pirogue

Un drame s’est produit jeudi vers 10 h 30 à Ngayaye, localité située dans la commune de Ndioum, dans le département de Podor.
 

Selon les informations recueillies, trois personnes avaient embarqué à bord d’une pirogue pour une partie de pêche lorsqu’un accident s’est produit. L’embarcation a chaviré alors qu’elle se trouvait sur les eaux.
 

Le piroguier a réussi à porter secours à l’un des occupants. En revanche, un autre passager, identifié sous les initiales Samba AW, né en 2001 à Thialma, a été emporté par les eaux.
 

Âgé de 25 ans, célibataire et sans enfant, le jeune homme était élève coranique à Thialma. Après le chavirement, le piroguier a donné l’alerte, permettant au voisinage de se mobiliser rapidement pour participer aux recherches.
 

Les recherches se sont poursuivies pendant plusieurs heures avant l’intervention des sapeurs-pompiers de Podor. Les secours ont finalement retrouvé le corps sans vie du jeune homme.
 

La dépouille a été transportée puis déposée à la morgue de l’hôpital régional de Ndioum.
 

Les éléments de la gendarmerie de Ndioum se sont également rendus sur les lieux pour effectuer les constatations nécessaires et les premières vérifications sur les circonstances exactes du chavirement.
 
Une enquête devrait permettre de déterminer les causes de cet accident qui a coûté la vie au jeune homme.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :


Dans la même rubrique :
< >

Vendredi 18 Septembre 2026 - 14:48 Vidéos intimes : une plainte mène à l’arrestation d’un homme aux Parcelles

Vendredi 18 Septembre 2026 - 14:38 Koungheul : cinq jours après son malaise, elle décède

Actualités | Dépêches | International | Cérémonies | Sport | Pharmacie de Garde | Divertissement | Actualité à Thiès | People | Société | Insolites | Actualité Sénégal | Tourisme | Santé | Culture | Actualité en audio, Revue de Presse | Publi Reportage | Contribution | Avis de Décès | A Propos de Thies info | Vidéos de Thiès | Immobilier | Emissions

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags
LE CARNET D’ADRESSES

Séjourner.
Se retrouver.

Hôtels & restaurants de Thiès

THIÈS-VILLE · 25 ADRESSES

Adresses recensées le 9 septembre 2026. Appelez l’établissement pour confirmer ses horaires et disponibilités.

À propos de cet annuaire

Ce répertoire couvre Thiès-ville et n’est pas exhaustif. Les hôtels avec restaurant figurent dans les deux filtres. Les coordonnées proviennent des sources accessibles sous chaque fiche ; les établissements n’ont pas été contactés.

Proposer une adresse ou une correction