Ngayaye : un jeune de 25 ans meurt après le chavirement d’une pirogue

Un drame s’est produit jeudi vers 10 h 30 à Ngayaye, localité située dans la commune de Ndioum, dans le département de Podor.





Selon les informations recueillies, trois personnes avaient embarqué à bord d’une pirogue pour une partie de pêche lorsqu’un accident s’est produit. L’embarcation a chaviré alors qu’elle se trouvait sur les eaux.





Le piroguier a réussi à porter secours à l’un des occupants. En revanche, un autre passager, identifié sous les initiales Samba AW, né en 2001 à Thialma, a été emporté par les eaux.





Âgé de 25 ans, célibataire et sans enfant, le jeune homme était élève coranique à Thialma. Après le chavirement, le piroguier a donné l’alerte, permettant au voisinage de se mobiliser rapidement pour participer aux recherches.





Les recherches se sont poursuivies pendant plusieurs heures avant l’intervention des sapeurs-pompiers de Podor. Les secours ont finalement retrouvé le corps sans vie du jeune homme.





La dépouille a été transportée puis déposée à la morgue de l’hôpital régional de Ndioum.





Les éléments de la gendarmerie de Ndioum se sont également rendus sur les lieux pour effectuer les constatations nécessaires et les premières vérifications sur les circonstances exactes du chavirement.



Une enquête devrait permettre de déterminer les causes de cet accident qui a coûté la vie au jeune homme.

