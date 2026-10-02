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Ndiouf : Fallou Barre mise sur la formation des femmes


Rédigé le Dimanche 4 Octobre 2026 à 21:29 | Lu 30 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Dans le village de Ndiouf, commune de Ndieyene Sirah, Fallou Barré poursuit son initiative en faveur de l’autonomisation des femmes. Au total, 56 femmes ont déjà bénéficié d’une formation, tandis qu’un nouveau lot de 50 bénéficiaires est annoncé. Le député Mbaye Dione était présent lors de l’activité.


Le village de Ndiouf, dans la commune de Ndieyene Sirah, a été le cadre d’une initiative consacrée à la formation et à l’autonomisation des femmes. Portée par Fallou Barré, cette action vise à renforcer les compétences des bénéficiaires et à leur permettre de disposer de nouvelles opportunités.
 

À ce jour, 56 femmes ont déjà été formées dans le cadre de cette initiative. Une première étape qui devrait être suivie par une nouvelle session, puisque 50 autres femmes sont attendues pour un prochain lot de formation.
 

L’objectif affiché est de permettre aux bénéficiaires d’acquérir des compétences pratiques et de disposer de moyens supplémentaires pour développer des activités génératrices de revenus. À travers la formation, l’initiative entend ainsi faire de l’autonomisation économique un levier de développement au niveau local.
 

La cérémonie s’est déroulée en présence du député Mbaye Dione, venu accompagner cette dynamique et partager ce moment avec les femmes bénéficiaires et les acteurs de l’initiative.
 

Pour Fallou Barré, l’accompagnement des femmes passe notamment par le renforcement de leurs capacités. La formation apparaît ainsi comme un moyen de leur donner davantage d’outils pour entreprendre, développer leurs activités et contribuer à l’économie de leurs familles et de leur communauté.
 

Avec les 56 premières femmes formées et la perspective d’un nouveau groupe de 50 bénéficiaires, l’initiative devrait continuer à toucher davantage de femmes dans le village de Ndiouf.
 

Cette démarche traduit une volonté de privilégier des actions de proximité, directement au bénéfice des populations. Elle place particulièrement les femmes au centre d’une dynamique d’acquisition de compétences et d’autonomisation.
 
À Ndiouf, la formation apparaît donc comme un outil concret pour renforcer les capacités des femmes et ouvrir de nouvelles perspectives économiques au sein de la commune de Ndieyene Sirah.



Lat Soukabé Fall

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