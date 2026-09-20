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Cérémonie de Sargal à Chérif Lô : Ousmane Sarr mise sur son bilan pour convaincre les populations


Rédigé le Dimanche 20 Septembre 2026 à 16:33 | Lu 95 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


À l’occasion d’une cérémonie de « Sargal » organisée en son honneur, le maire de Chérif Lô, Ousmane Sarr, a présenté plusieurs réalisations de son équipe municipale et réaffirmé sa volonté de soumettre son bilan à l’appréciation des populations.


Éclairage public, éducation, santé, sport et infrastructures de proximité ont notamment été évoqués. Le maire a cité l’installation de lampadaires solaires dans plusieurs localités, dont Séliblou, Ndiakhate, Keur Massamba Guèye et Keur Thione Seck.
 

Dans le domaine de l’éducation, Ousmane Sarr a également mis en avant l’acquisition d’un véhicule destiné au transport scolaire. Il a par ailleurs évoqué son accompagnement de certains projets sanitaires et l’importance des partenariats pour renforcer les investissements dans la commune.
 

La jeunesse a occupé une place importante dans les échanges, avec des appels à davantage d’implication dans la vie locale.
 

Sur le plan politique, le maire s’est prononcé pour le respect du calendrier électoral et s’est dit prêt à retourner devant les électeurs. Les organisateurs ont annoncé la préparation d’un document numérique consacré au bilan des douze dernières années de gestion municipale.
  Pour Ousmane Sarr, ce bilan devra désormais permettre aux populations de Chérif Lô d’apprécier les réalisations et de se prononcer sur la suite à donner à la gestion de la commune.




Lat Soukabé Fall

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