La culture comme espace de rencontre, mais aussi comme fondement du développement : cette conviction a traversé les prises de parole à l’occasion des journées culturelles de Mont-Rolland. Au centre des échanges, une même préoccupation revient : préserver ce qui se transmet d’une génération à l’autre, tout en permettant aux différentes communautés de se retrouver autour d’un événement partagé.

La cohésion a ainsi occupé une place centrale dans les interventions. La diversité ethnique, communautaire et linguistique présente à cette rencontre a été mise en avant comme une richesse à entretenir. Pour les responsables qui se sont exprimés, la manifestation donne au patrimoine une dimension concrète : celle d’un lieu de rencontre et de reconnaissance mutuelle.

La culture, une dimension essentielle du développement

Les échanges ont également porté sur la manière de penser le développement local. Un plaidoyer a été formulé pour que la culture soit davantage prise en compte dans cette réflexion, au même titre que les activités économiques et les investissements.

L’argument développé est que les indicateurs financiers et les chiffres de croissance ne suffisent pas à rendre compte de toutes les dimensions du développement humain. Les valeurs, les savoirs et les pratiques transmis au sein des communautés participent eux aussi à la vie d’un territoire.

Dans cette perspective, les journées culturelles offrent l’occasion de rappeler le rôle des artistes et des populations dans la préservation de cet héritage. Des remerciements leur ont été adressés pour leur mobilisation et pour l’organisation de la rencontre. Une pensée a également été exprimée pour ceux qui avaient accompagné cette dynamique et qui ne sont plus là.

L’engagement d’Yves Lamine Ciss salué

Interrogé sur la portée de la manifestation, le directeur du Centre culturel régional de Thiès a félicité le maire de Mont-Rolland, Yves Lamine Ciss. Il a salué sa contribution à l’organisation d’un rendez-vous consacré au patrimoine et à la rencontre entre communautés.

Le responsable culturel a particulièrement insisté sur la diversité observée lors de l’événement. À ses yeux, cette présence de différentes communautés illustre la fonction de rassemblement que peut remplir la culture. Il a également souligné l’importance de promouvoir le patrimoine matériel et immatériel dans son ensemble.

Son appréciation dépasse le seul cadre communal. Il considère les journées culturelles de Mont-Rolland comme un rendez-vous important pour la région de Thiès et pour le Sénégal. Il a, dans ce sens, salué le travail des acteurs culturels locaux ainsi que l’implication du maire dans ce domaine.

Préserver le patrimoine pour les générations futures

La transmission a constitué un autre point fort de son intervention. Le patrimoine a été présenté comme un héritage reçu du passé, qu’il faut préserver pour pouvoir le transmettre aux générations suivantes.

Le directeur du Centre culturel régional a décrit Mont-Rolland comme un espace de préservation et de valorisation de cet héritage. Les journées culturelles prennent ainsi leur sens dans la continuité entre mémoire, pratiques actuelles et avenir des communautés.

Cette lecture place les acteurs locaux au cœur de la démarche. En faisant vivre les expressions culturelles de leur territoire et en les partageant lors de telles rencontres, ils contribuent à maintenir ce lien entre les générations.

Un rapprochement avec l’esprit des Jeux olympiques de la jeunesse

Invité à évoquer le lien avec les Jeux olympiques de la jeunesse, le responsable culturel a établi un parallèle entre les journées de Mont-Rolland et la place du patrimoine dans la cérémonie d’ouverture des Jeux.

Il a retenu de ce spectacle la mise en relation de l’Afrique d’hier, de celle d’aujourd’hui et de celle de demain. Selon lui, la volonté de préserver et de transmettre qui anime la manifestation de Mont-Rolland s’inscrit dans cette même dynamique.

Il a enfin indiqué être venu accompagner les acteurs culturels et soutenir l’initiative, en évoquant une contribution à l’activité. Un appui présenté comme un encouragement au travail mené localement pour donner au patrimoine une place dans la vie collective.

À travers ces interventions, les journées culturelles de Mont-Rolland ont mis en lumière une ambition commune : faire de la diversité un facteur de cohésion et assurer la transmission d’un héritage auquel les populations restent attachées.

Seyelatyr

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