Le milieu culturel mbourois perd Jeanot Bruce. L’annonce de sa disparition, relayée le 26 octobre, rappelle le rôle qu’il a joué auprès de jeunes artistes de la Petite Côte.

Au-delà de son propre parcours, il était reconnu pour sa disponibilité et ses conseils. Jeef J, Peace and Peace, Ndogo Yi et Sarafina figurent parmi les talents cités dans l’hommage publié à son sujet.

Son engagement associait pratique artistique, partage d’expérience et soutien à la relève. C’est cette présence auprès des jeunes créateurs que met en avant l’hommage qui lui est consacré.

Source : Dakaractu Mbour.