JOJ Dakar 2026 : Élisabeth Diatta et Maguette Diop remportent l’or à Saly

Le Sénégal a remporté deux médailles d’or en lutte de plage aux Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, samedi 7 novembre à Saly. Les finales sont terminées et les victoires d’Élisabeth Diatta et de Maguette Diop sont confirmées.

Élisabeth Diatta titrée chez les 55 kg

La lutteuse sénégalaise a battu la Japonaise Reisa Kojima en finale de la catégorie féminine des 55 kg. Le score annoncé par l’APS est de cinq points à un. Ce succès apporte au Sénégal sa première médaille d’or de ces Jeux de la jeunesse.

Maguette Diop ajoute un deuxième titre

Dans la catégorie masculine des 80 kg, Maguette Diop a remporté sa finale contre l’Azerbaïdjanais Nihad Suleymanli. L’APS rapporte une victoire par quatre points à zéro. Le Sénégal décroche ainsi un deuxième titre lors de cette journée de lutte de plage.

Ces deux médailles ont été obtenues à Saly, dans le département de Mbour, l’un des pôles d’accueil des JOJ Dakar 2026. Elles concernent bien les Jeux olympiques de la jeunesse et les catégories indiquées.