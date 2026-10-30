Thiès : dépistage gratuit des cancers du sein et du col de l’utérus

Accueillir les femmes pour le dépistage et poursuivre la prise en charge des patientes orientées depuis la région : la journée organisée à l’hôpital régional de Thiès s’inscrit dans la continuité des actions menées pendant Octobre rose. L’établissement reçoit notamment les femmes dont le dépistage s’est révélé positif et qui lui ont été adressées pour la suite de leur prise en charge, explique un responsable de l’équipe médicale.

Pour les patientes qui n’auront pas pu bénéficier de cette prise en charge pendant la journée, le médecin annonce une possibilité d’accueil gratuit après la fin du mois. Ce prolongement concerne les femmes restées sans prise en charge à l’occasion de cette opération.

Des équipes mobilisées chaque jour dans les postes de santé

Cette journée de clôture intervient après plusieurs actions conduites au cours d’octobre. Selon le responsable médical, l’hôpital a organisé des activités de sensibilisation ainsi que des séances de formation et de recyclage du personnel aux techniques de dépistage.

Des équipes de gynécologues et de sages-femmes ont ensuite été envoyées chaque jour dans les postes de santé. Leur déploiement visait à accompagner la Direction régionale de la santé et le district sanitaire de Thiès dans les activités de dépistage.

La mobilisation a également pris la forme d’une randonnée de sensibilisation, distincte de cette journée à l’hôpital. Elle a associé les étudiants de l’UFR Santé de Thiès, le club des randonneurs, l’association des sages-femmes, le mouvement des femmes de la CSA et la direction de l’établissement.

Le médecin indique que les messages de sensibilisation ont aussi porté sur la vaccination des filles âgées de 9 à 14 ans.

Au moment de l’entretien, aucun bilan chiffré n’était encore disponible. Un premier bilan était prévu à la fin de la journée, avant une synthèse des activités du mois.

House of Peace and Sharing appelle à poursuivre la sensibilisation

Partenaire de l’hôpital, l’association House of Peace and Sharing accompagne les femmes touchées par les cancers du sein et du col de l’utérus. Son secrétaire général insiste sur la sensibilisation, la prévention et le recours au dépistage.

Pour lui, cette mobilisation ne doit pas s’arrêter avec Octobre rose. Il appelle à poursuivre les efforts au-delà de la campagne, afin que le dépistage reste une démarche encouragée après la fin du mois.

Un plaidoyer pour un accueil adapté aux personnes handicapées

Un représentant du mouvement Thiès d’abord a, pour sa part, remercié le personnel hospitalier pour son engagement. Dans son intervention, il a évoqué la mammographie et l’échographie, ainsi qu’un projet d’extension de l’hôpital qu’il chiffre à plus de 12 milliards et qu’il associe à la coopération japonaise.

Le représentant a également demandé un meilleur accueil et une meilleure orientation des personnes sourdes. Il plaide notamment pour une communication adaptée en langue des signes, afin de faciliter leurs échanges au sein de l’établissement.

Il sollicite aussi une attention spécifique aux conditions d’accouchement des femmes handicapées. Ces demandes portent sur la prise en compte de leurs besoins dans l’accueil et la prise en charge hospitalière.

Son appel s’adresse enfin aux collectivités et aux populations, qu’il invite à faire preuve de solidarité autour de l’hôpital régional de Thiès. À ses yeux, la santé engage une responsabilité collective et appelle une mobilisation qui dépasse le seul personnel soignant.

Seyelatyr

Contact de la rédaction : 77 531 25 79 — Pour vos couvertures médiatiques.