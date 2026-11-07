JOJ Dakar 2026 : le Sénégal battu 6–0 par l’Afghanistan en futsal

Le Sénégal a perdu 6–0 face à l’Afghanistan, ce samedi 7 novembre 2026, dans le tournoi masculin de futsal des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Le site de résultats de l’Équipe de France olympique confirme le score et classe la rencontre comme terminée.

Cette rencontre appartenait à la phase de groupes, dans la poule A. Le résultat est celui du match, sans prolongation ni séance de tirs au but.

Les Sénégalais achèvent leurs trois rencontres de groupe avec une victoire et deux défaites. Ils avaient débuté par un revers 9–2 contre l’Argentine, le 2 novembre, avant de battre le Panama 5–4 le 4 novembre.

Dans l’autre rencontre de cette poule disputée le 7 novembre, l’Argentine s’est imposée 9–1 devant le Panama. Ce match est également signalé comme terminé.

Actualisation du 7 novembre 2026 à 21 h 19 : Cette défaite met fin au parcours des Lionceaux dès la phase de groupes, comme le confirme Wiwsport. Le Sénégal ne participera pas aux demi-finales du tournoi masculin de futsal.