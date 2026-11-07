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JOJ Dakar 2026 : le Sénégal battu 6–0 par l’Afghanistan en futsal


Rédigé le Samedi 7 Novembre 2026 à 20:13 | Lu 61 fois Rédigé par Seyelatyr


La sélection masculine sénégalaise s’est inclinée ce samedi 7 novembre dans le groupe A. Le score de 6–0 est confirmé et la rencontre est terminée.


Ballon de futsal et chaussure sur une surface synthétique : photographie d’illustration, sans lien avec Afghanistan–Sénégal ni les JOJ Dakar 2026. Photo : PxHere, domaine public CC0.
Ballon de futsal et chaussure sur une surface synthétique : photographie d’illustration, sans lien avec Afghanistan–Sénégal ni les JOJ Dakar 2026. Photo : PxHere, domaine public CC0.

Le Sénégal a perdu 6–0 face à l’Afghanistan, ce samedi 7 novembre 2026, dans le tournoi masculin de futsal des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Le site de résultats de l’Équipe de France olympique confirme le score et classe la rencontre comme terminée.

Cette rencontre appartenait à la phase de groupes, dans la poule A. Le résultat est celui du match, sans prolongation ni séance de tirs au but.

Les Sénégalais achèvent leurs trois rencontres de groupe avec une victoire et deux défaites. Ils avaient débuté par un revers 9–2 contre l’Argentine, le 2 novembre, avant de battre le Panama 5–4 le 4 novembre.

Dans l’autre rencontre de cette poule disputée le 7 novembre, l’Argentine s’est imposée 9–1 devant le Panama. Ce match est également signalé comme terminé.

Actualisation du 7 novembre 2026 à 21 h 19 : Cette défaite met fin au parcours des Lionceaux dès la phase de groupes, comme le confirme Wiwsport. Le Sénégal ne participera pas aux demi-finales du tournoi masculin de futsal.



Seyelatyr

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