Thiès : l’UIDT annonce son forum emploi le 7 novembre à 8 heures

Le Forum Emploi & Entrepreneuriat UIDT 2026 est annoncé pour samedi 7 novembre, à partir de 8 heures. L’université présente une entrée libre pour ses étudiants et diplômés.

Le programme publié prévoit des entretiens sur place, des ateliers consacrés au CV et à la lettre de motivation, ainsi que des échanges rapides avec des responsables des ressources humaines. Plus de quarante entreprises sont annoncées par l’organisateur.

La rencontre est portée par la Direction de l’insertion et des relations avec les entreprises. Les informations pratiques sont celles de l’agenda officiel consulté vendredi soir ; la page ne détaille pas les postes proposés ni la liste complète des entreprises.