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Thiès : l’UIDT annonce son forum emploi le 7 novembre à 8 heures


Rédigé le Vendredi 6 Novembre 2026 à 19:31 | Lu 135 fois Rédigé par Seyelatyr


Le rendez-vous figure sur le site de l’Université Iba Der Thiam. La DIRE annonce des rencontres avec des recruteurs dans le hall central du campus.


Entrée de l’université de Thiès. Photo d’archives du 23 juillet 2016. Crédit : GastelEtzwane — CC BY-SA 4.0. Image redimensionnée.
Entrée de l’université de Thiès. Photo d’archives du 23 juillet 2016. Crédit : GastelEtzwane — CC BY-SA 4.0. Image redimensionnée.

Le Forum Emploi & Entrepreneuriat UIDT 2026 est annoncé pour samedi 7 novembre, à partir de 8 heures. L’université présente une entrée libre pour ses étudiants et diplômés.

Le programme publié prévoit des entretiens sur place, des ateliers consacrés au CV et à la lettre de motivation, ainsi que des échanges rapides avec des responsables des ressources humaines. Plus de quarante entreprises sont annoncées par l’organisateur.

La rencontre est portée par la Direction de l’insertion et des relations avec les entreprises. Les informations pratiques sont celles de l’agenda officiel consulté vendredi soir ; la page ne détaille pas les postes proposés ni la liste complète des entreprises.



Seyelatyr

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