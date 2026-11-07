Budget 2027 : des députés annoncent un rejet en commission

Actualisation du 7 novembre 2026 à 22 h 30. L’Assemblée nationale confirme sur son site le vote défavorable de la commission des Finances sur les recettes, la dette publique et les budgets de six institutions : Présidence, Primature, Assemblée nationale, Conseil constitutionnel, Cour suprême et Cour des comptes.

Selon le compte rendu officiel, les commissaires ont contesté certains chiffres et la sincérité des prévisions, et demandé des pièces supplémentaires, notamment la loi de règlement 2025. Ces réserves sont celles des députés rapportées par l’institution.

Un second compte rendu du 7 novembre annonce le rejet du budget du ministère de l’Industrie et du Commerce par la commission des Finances élargie aux Affaires économiques. Le projet, défendu par Serigne Guèye Diop, prévoit environ 62,87 milliards de FCFA en autorisations d’engagement et 58,72 milliards en crédits de paiement. Les députés ont notamment critiqué son manque d’ambition.

Ces votes concernent les travaux en commission et ne constituent pas un rejet définitif du budget 2027 en séance plénière. Ismaila Diallo et Amadou Bâ avaient auparavant annoncé le premier rejet, rapporté par Seneweb.

Les arguments présentés par Cheikh Diba

Dans son allocution du 7 novembre, publiée par le ministère de l’Économie, des Finances et du Plan, Cheikh Diba défend un objectif de déficit de 4,7 % du PIB en 2027. Il estime que la comparaison avec les données du projet de loi de finances rectificative 2026 rejeté ne justifie pas le retrait du nouveau texte. Le ministre indique que des corrections ont été apportées aux anomalies relevées par la commission.

Le projet prévoit également 480 milliards de francs CFA pour régler des arriérés dus au secteur privé et un doublement des Bourses de sécurité familiale, de 70 à 140 milliards. Il s’agit de propositions budgétaires présentées aux députés, et non de dépenses déjà exécutées.