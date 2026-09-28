Médina Fall : 48 boulettes de crack saisies, 7 personnes interpellées

Les forces de sécurité ont porté un nouveau coup à un réseau présumé de trafic de drogue opérant dans plusieurs quartiers de Thiès.





L'opération, menée dans la nuit du 24 au 25 juillet à Médina Fall, a abouti à l'interpellation de sept personnes. Parmi elles figure un trafiquant présenté comme particulièrement influent dans le milieu local.





Selon les éléments rapportés dans le cadre de l'enquête, les policiers ont saisi 48 boulettes de crack, qui étaient dissimulées dans des sachets. Du matériel destiné au conditionnement de la drogue, notamment des rouleaux de papier aluminium et du film étirable, a également été découvert.





Une enquête déclenchée à partir d'un renseignement

L'intervention serait le résultat d'une enquête entamée à partir d'un renseignement exploité par les services de sécurité. Une phase de surveillance et de filature aurait ensuite permis aux enquêteurs de remonter progressivement la piste du réseau.





Les investigations auraient conduit les policiers dans plusieurs secteurs de Thiès, notamment Médina Fall, la Cité Ouvrière et Keur Issa.





Après plusieurs interpellations effectuées au cours de l'enquête, les forces de l'ordre ont finalement procédé à une perquisition dans un lieu présenté comme un point de repli du réseau à Médina Fall. C'est au cours de cette opération que les produits stupéfiants et le matériel de conditionnement auraient été découverts.





Sept personnes interpellées

Au total, sept suspects ont été arrêtés dans le cadre de cette opération. Six jeunes figurent notamment parmi les personnes placées en garde à vue, tandis que le principal suspect est présenté comme l'un des acteurs importants du trafic dans la zone.





Les enquêteurs poursuivent leurs investigations afin de déterminer précisément le rôle de chacun des mis en cause et d'identifier d'éventuels autres membres ou ramifications du réseau.





Les personnes interpellées pourraient faire face à des poursuites pour des faits présumés d'association de malfaiteurs, détention et trafic de drogue, ainsi que pour des faits liés au blanchiment de capitaux, sous réserve des qualifications retenues par la justice.



L'enquête se poursuit sous la conduite des services compétents, alors que les autorités cherchent à démanteler les réseaux qui alimentent le trafic de stupéfiants dans les différents quartiers de Thiès.

