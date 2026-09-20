Mbour : une sortie clandestine du Kankourang conduit 10 membres d’un « leul » devant le parquet

L’opération a été menée conjointement par la Sûreté urbaine du commissariat central de Mbour, le Groupement mobile d’intervention (GMI) et la Brigade d’intervention polyvalente (BIP).





Selon les éléments de la procédure, les personnes interpellées auraient bravé les dispositions de l’arrêté préfectoral du 28 août 2026 réglementant les sorties du Kankourang dans le cadre des festivités du Septembre mandingue. Le texte avait limité les sorties aux seules cellules culturelles dûment autorisées.





Les responsables des différents « leul » avaient auparavant été informés de ces mesures lors d’une réunion organisée par les services de police. Malgré ces rappels, certaines cellules auraient maintenu leur programmation.





Les forces de l’ordre sont alors intervenues dans plusieurs « leul » concernés et ont procédé à l’interpellation de leurs responsables. D’après les enquêteurs, les mis en cause auraient reconnu avoir été informés de l’interdiction préfectorale.





Des machettes et du matériel saisis

Au cours de l’opération, les policiers ont également découvert du matériel présenté comme des armes blanches ainsi que des produits suspects.





La saisie comprend notamment sept machettes et quatre tambours traditionnels. Un cornet contenant une substance présentée comme du chanvre indien aurait également été retrouvé sur l’un des suspects.





Les dix hommes ont été placés en garde à vue avant d’être déférés au parquet près le Tribunal de grande instance de Mbour.





Ils sont appelés à s’expliquer sur des faits présumés de non-respect d’un arrêté préfectoral, participation à une manifestation interdite, trouble à l’ordre public et détention d’armes blanches.





L’affaire intervient dans un contexte de réglementation particulière des sorties du Kankourang durant le Septembre mandingue à Mbour.

