Malaw d’Or 2026 à Thiès : les nominés livrent leurs réactions

Parmi les personnalités retenues figurait Serigne Ndiaye, coordonnateur national de Promovilles. Il a reçu le prix Malaw d’Or du Patriotisme et de la Citoyenneté. Dans sa réaction, il a exprimé sa satisfaction tout en considérant cette distinction comme une responsabilité supplémentaire.





« Cette distinction représente une charge pour moi », a notamment déclaré Serigne Ndiaye, estimant que la reconnaissance impose de maintenir, voire d'améliorer, les efforts engagés. Il a également remercié les autorités et les équipes de Promovilles qui, selon lui, ont contribué aux résultats obtenus.





La cérémonie a également permis de recueillir les réactions d'autres nominés, venus partager leur expérience, leur satisfaction et leur vision après cette reconnaissance.





Des nominations qui suscitent des réactions

En amont de la cérémonie, plusieurs personnalités avaient été annoncées parmi les nominés de cette édition. La sélection comprenait dix personnalités, dont neuf issues du secteur privé et un représentant du secteur public, selon les informations publiées avant la cérémonie.





À Thiès, l'événement s'est ainsi présenté comme un moment de rencontre entre acteurs économiques, responsables publics et personnalités engagées dans différents secteurs.





Pour les nominés, cette reconnaissance constitue également une occasion de mettre en avant leurs activités et les projets qu'ils portent.



Thiès Info est allé à la rencontre de plusieurs d'entre eux pour recueillir leurs premières réactions après la cérémonie : sentiment après la nomination, attentes, message au public et perspectives après le Malaw d’Or 2026.

