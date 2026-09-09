Femmes du Sénégal : Dame Sall dénonce l’instrumentalisation politique des femmes

Dans son intervention, Dame Sall met l’accent sur la situation des femmes sénégalaises engagées dans la vie publique et politique. Il estime que les femmes ne doivent pas être réduites à de simples soutiens électoraux ou à des relais lors des campagnes politiques.





Pour lui, l’engagement des femmes doit davantage s’inscrire dans une dynamique de responsabilité, de participation aux prises de décision et de défense de leurs intérêts.





Dame Sall critique ainsi certaines pratiques politiques qui, selon elle, consistent à mobiliser les femmes lorsque les échéances électorales approchent, avant de les laisser en retrait une fois les élections terminées.





Il plaide pour une participation plus importante des femmes dans les instances de décision et pour une reconnaissance de leurs compétences au-delà des considérations partisanes.





À travers cette sortie, Dame Sall ouvre également le débat sur l’autonomisation politique des femmes au Sénégal et sur la nécessité de leur permettre de porter leurs propres idées et projets.



Une interpellation qui relance la réflexion sur la place des femmes dans la politique sénégalaise et sur les moyens de garantir une représentation plus effective et durable.

