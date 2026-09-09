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Thiès : Une vendeuse de matelas victime d’une arnaque au faux transfert


Rédigé le Jeudi 10 Septembre 2026 à 02:16 | Lu 44 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une vendeuse de matelas, identifiée sous le prénom de Madiodio, affirme avoir été victime d’une arnaque dans la ville de Thiès. Selon son témoignage, un client qui souhaitait acheter un matelas en éponge aurait effectué un transfert d’argent avant d’annuler l’opération après avoir récupéré la marchandise.


D’après les informations rapportées, l’homme aurait contacté Madiodio après avoir découvert ses produits sur TikTok. Il se serait présenté comme un client intéressé par l’achat d’un matelas en éponge.
 

Au moment de la transaction, le client aurait indiqué avoir effectué un paiement par transfert. Rassurée par cette opération, Madiodio lui aurait remis le matelas ainsi qu’un balai. La valeur totale des marchandises emportées serait estimée à 78 500 francs CFA.
 

Mais après le départ du client, la vendeuse aurait constaté que le transfert avait été annulé, faisant disparaître le paiement attendu.
 

La scène aurait également été captée par des caméras de surveillance, qui pourraient permettre de retracer le passage du client et de fournir des éléments utiles à son identification.
 

Cette affaire met une nouvelle fois en évidence les risques liés aux paiements par transfert lorsque la réception effective des fonds n'est pas vérifiée avant la remise de la marchandise. Les commerçants sont notamment invités à s'assurer que l'argent est réellement crédité sur leur compte avant de laisser partir leurs produits.
 
Madiodio espère désormais que les images de vidéosurveillance et les éventuelles traces de la transaction permettront de retrouver la personne mise en cause et de récupérer la valeur de la marchandise.



Lat Soukabé Fall

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