Louga : un élève de 11 ans mortellement poignardé par un autre mineur

Louga est sous le choc après la mort d’un enfant de seulement 11 ans. Le jeune élève aurait été victime d’une attaque à l’arme blanche impliquant un autre mineur.





Selon les informations rapportées, une altercation aurait opposé les deux jeunes avant de dégénérer. Dans des circonstances qui restent à préciser, un couteau aurait été utilisé.





Le jeune garçon a été grièvement atteint et n’a malheureusement pas survécu à ses blessures.





La nouvelle a provoqué une forte émotion au sein de l’entourage de la victime. La disparition brutale d’un enfant dans de telles circonstances soulève également des interrogations sur l’origine du conflit et les circonstances ayant conduit à l’utilisation de l’arme.





Le fait que le mis en cause soit lui aussi mineur rend le dossier particulièrement sensible. Les autorités compétentes devront mener les investigations en tenant compte de cette situation particulière.





L’enquête devra permettre de déterminer comment l’altercation a commencé, dans quelles circonstances l’arme a été utilisée et les responsabilités de chacun.





La justice devra ensuite donner les suites appropriées au dossier sur la base des résultats de l’enquête.

