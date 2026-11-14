Kolda : près de 1 000 patients diabétiques suivis à l’hôpital régional

Rédigé le Samedi 14 Novembre 2026 à 17:07 | Lu 52 fois Rédigé par Seyelatyr

À l’occasion de la Journée mondiale du diabète, l’attention se porte sur les diagnostics tardifs à Kolda. Le service spécialisé de l’hôpital régional assure le suivi d’environ 1 000 patients.





Ce nombre est également rapporté par Kolda Web, qui cite le docteur Amadou Lamine Cissé, chef du service d’endocrinologie et de diabétologie. Le praticien souligne que certains malades consultent alors que des complications sont déjà présentes.

L’hôpital accompagne ainsi un nombre important de patients dans la durée. Le constat de consultations tardives, souligné par le praticien, met en évidence les difficultés auxquelles le service est confronté dans le suivi de cette maladie.

Source : RFM, journal de 12 heures du 14 novembre 2026.

Photo d’archive ou d’illustration : Jessica Merz / CC BY 2.0.

Le suivi du diabète représente une activité importante au Centre hospitalier régional de Kolda. La radio RFM a évoqué, dans son édition du 14 novembre, près de 1 000 patients suivis et les difficultés liées à une découverte tardive de la maladie.Ce nombre est également rapporté par Kolda Web, qui cite le docteur Amadou Lamine Cissé, chef du service d’endocrinologie et de diabétologie. Le praticien souligne que certains malades consultent alors que des complications sont déjà présentes.L’hôpital accompagne ainsi un nombre important de patients dans la durée. Le constat de consultations tardives, souligné par le praticien, met en évidence les difficultés auxquelles le service est confronté dans le suivi de cette maladie.Source : RFM, journal de 12 heures du 14 novembre 2026.Photo d’archive ou d’illustration : Jessica Merz / Wikimedia Commons

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