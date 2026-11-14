Kolda : près de 1 000 patients diabétiques suivis à l’hôpital régional

Ce nombre est également rapporté par Kolda Web, qui cite le docteur Amadou Lamine Cissé, chef du service d’endocrinologie et de diabétologie. Le praticien souligne que certains malades consultent alors que des complications sont déjà présentes.
L’hôpital accompagne ainsi un nombre important de patients dans la durée. Le constat de consultations tardives, souligné par le praticien, met en évidence les difficultés auxquelles le service est confronté dans le suivi de cette maladie.
Source : RFM, journal de 12 heures du 14 novembre 2026.
Photo d’archive ou d’illustration : Jessica Merz / Wikimedia Commons, CC BY 2.0.