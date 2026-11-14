Ligue 1 : les affiches de la cinquième journée des 14 et 15 novembre

Rédigé le Samedi 14 Novembre 2026 à 17:07 | Lu 54 fois Rédigé par Seyelatyr

La cinquième journée se dispute les 14 et 15 novembre. Le programme comprend le déplacement de Wally Daan chez Génération Foot, un derby Diambars–Stade de Mbour et le duel HLM–Gorée pour la tête.





Diambars et le Stade de Mbour se retrouvent au stade Lat Dior de Thiès. À Dakar, HLM et l’US Gorée abordaient cette journée avec dix points chacun, tandis que le Jaraaf doit retrouver Teungueth FC le dimanche.

Le programme du samedi comprend aussi Essamaye FC–Guédiawaye FC et AJEL de Rufisque–Dakar Sacré-Cœur. Le lendemain sont annoncés Linguère–Casa Sports, AS Pikine–US Ouakam et Jaraaf–Teungueth FC.

La page sportive de RFM et le programme publié par Dsports détaillent ces huit affiches. Ce calendrier porte sur les rencontres annoncées pour le week-end.

Source : RFM, journal de 12 heures du 14 novembre 2026.

Photo d’archive ou d’illustration : Rick McCharles / CC BY 2.0.

La cinquième journée de Ligue 1 sénégalaise se déroule les 14 et 15 novembre. Le programme communiqué avant les rencontres comprend notamment Génération Foot–Wally Daan et le derby Diambars–Stade de Mbour pour les clubs de la région de Thiès.Diambars et le Stade de Mbour se retrouvent au stade Lat Dior de Thiès. À Dakar, HLM et l’US Gorée abordaient cette journée avec dix points chacun, tandis que le Jaraaf doit retrouver Teungueth FC le dimanche.Le programme du samedi comprend aussi Essamaye FC–Guédiawaye FC et AJEL de Rufisque–Dakar Sacré-Cœur. Le lendemain sont annoncés Linguère–Casa Sports, AS Pikine–US Ouakam et Jaraaf–Teungueth FC.La page sportive de RFM et le programme publié par Dsports détaillent ces huit affiches. Ce calendrier porte sur les rencontres annoncées pour le week-end.Source : RFM, journal de 12 heures du 14 novembre 2026.Photo d’archive ou d’illustration : Rick McCharles / Wikimedia Commons

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