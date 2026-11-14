Dimiskha : un forage et un château d’eau annoncés à Missirah Wadène

Rédigé le Samedi 14 Novembre 2026 à 17:07 | Lu 73 fois Rédigé par Seyelatyr

Après plus de vingt ans de difficultés d’approvisionnement, les habitants de Dimiskha attendent un ouvrage hydraulique accompagné d’un réservoir de 100 m³. Le projet bénéficie d’un partenariat avec des collectivités françaises.





La première pierre de l’ouvrage a été posée le 4 novembre, date confirmée par le compte rendu de Firiinfos. Il s’agit du lancement d’un projet, et non de l’inauguration d’une infrastructure déjà en service.

Les habitants et les responsables locaux décrivent une attente de plus de vingt ans. Le manque d’eau, particulièrement sensible pendant la saison sèche, pèse sur les activités et le quotidien des familles.

Le partenariat avec des collectivités françaises doit contribuer à la réalisation de l’ouvrage. Les partenaires évoquent également la possibilité d’élargir leur accompagnement à d’autres besoins de la commune.

Dans le reportage, l’éducation apparaît parmi ces priorités. Un responsable scolaire signale des difficultés matérielles qui affectent les conditions d’apprentissage. Les acteurs locaux souhaitent que la coopération engagée autour de l’eau puisse également soutenir d’autres améliorations dans la commune.

Source : RFM, journal de 12 heures du 14 novembre 2026.

Photo d’archive ou d’illustration : Justin D. Pyle / US Air Force /

À Dimiskha, dans la commune de Missirah Wadène, un projet de forage doit répondre aux difficultés durables d’accès à l’eau potable. Il prévoit également un château d’eau d’une capacité de 100 m³, selon le reportage diffusé par RFM le 14 novembre.La première pierre de l’ouvrage a été posée le 4 novembre, date confirmée par le compte rendu de Firiinfos. Il s’agit du lancement d’un projet, et non de l’inauguration d’une infrastructure déjà en service.Les habitants et les responsables locaux décrivent une attente de plus de vingt ans. Le manque d’eau, particulièrement sensible pendant la saison sèche, pèse sur les activités et le quotidien des familles.Le partenariat avec des collectivités françaises doit contribuer à la réalisation de l’ouvrage. Les partenaires évoquent également la possibilité d’élargir leur accompagnement à d’autres besoins de la commune.Dans le reportage, l’éducation apparaît parmi ces priorités. Un responsable scolaire signale des difficultés matérielles qui affectent les conditions d’apprentissage. Les acteurs locaux souhaitent que la coopération engagée autour de l’eau puisse également soutenir d’autres améliorations dans la commune.Source : RFM, journal de 12 heures du 14 novembre 2026.Photo d’archive ou d’illustration : Justin D. Pyle / US Air Force / Wikimedia Commons , domaine public.

Seyelatyr

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