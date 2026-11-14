Pout, Keur Moussa et Mont-Rolland : un projet pour préserver la nappe

Rédigé le Samedi 14 Novembre 2026 à 17:07 | Lu 101 fois Rédigé par Seyelatyr

Face à la pression sur les réserves souterraines, le projet SFN-Pout mise sur la protection des milieux et la recharge de la nappe. Lancé à Thiès, il concerne également Diender et la restauration des écosystèmes liés au lac Tanma.





Le constat présenté par les responsables est celui d’un déséquilibre entre les prélèvements et le renouvellement naturel des réserves. Les besoins des populations, des activités agricoles et des industries exercent une pression sur une ressource dont dépendent plusieurs territoires.

Le docteur Bakary Faty, directeur de la Gestion et de la Planification des Ressources en Eau, explique que les apports liés aux pluies et à l’infiltration ne compensent plus suffisamment les volumes pompés. Le projet doit favoriser la recharge de la nappe et la protection des milieux qui contribuent à son fonctionnement.

Les interventions annoncées concernent notamment Pout, Keur Moussa, Mont-Rolland et Diender. La réhabilitation du bassin de rétention de Mont-Rolland figure parmi les pistes présentées pour favoriser le stockage de l’eau et son infiltration.

Le programme vise aussi la restauration d’écosystèmes hydriques, dont celui du lac Tanma. Ces actions doivent contribuer à préserver les réserves et à améliorer les conditions de recharge de la nappe.

Lors des échanges, le gouverneur Saër Ndao a insisté sur l’implication des collectivités territoriales. La gestion des prélèvements, la protection de la qualité de l’eau et la coopération entre usagers sont au cœur du chantier présenté.

Source : RFM, journal de 12 heures du 14 novembre 2026.

Photo d’archive ou d’illustration : Justin D. Pyle / US Air Force /

La préservation de la nappe de Pout mobilise les services de l’eau, les collectivités territoriales et leurs partenaires. Un projet consacré à cette zone de captage a été lancé le jeudi 12 novembre à Thiès, avant de faire l’objet d’un reportage dans le journal de RFM du 14 novembre.Le constat présenté par les responsables est celui d’un déséquilibre entre les prélèvements et le renouvellement naturel des réserves. Les besoins des populations, des activités agricoles et des industries exercent une pression sur une ressource dont dépendent plusieurs territoires.Le docteur Bakary Faty, directeur de la Gestion et de la Planification des Ressources en Eau, explique que les apports liés aux pluies et à l’infiltration ne compensent plus suffisamment les volumes pompés. Le projet doit favoriser la recharge de la nappe et la protection des milieux qui contribuent à son fonctionnement.Les interventions annoncées concernent notamment Pout, Keur Moussa, Mont-Rolland et Diender. La réhabilitation du bassin de rétention de Mont-Rolland figure parmi les pistes présentées pour favoriser le stockage de l’eau et son infiltration.Le programme vise aussi la restauration d’écosystèmes hydriques, dont celui du lac Tanma. Ces actions doivent contribuer à préserver les réserves et à améliorer les conditions de recharge de la nappe.Lors des échanges, le gouverneur Saër Ndao a insisté sur l’implication des collectivités territoriales. La gestion des prélèvements, la protection de la qualité de l’eau et la coopération entre usagers sont au cœur du chantier présenté.Source : RFM, journal de 12 heures du 14 novembre 2026.Photo d’archive ou d’illustration : Justin D. Pyle / US Air Force / Wikimedia Commons , domaine public.

Seyelatyr

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