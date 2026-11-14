Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
L’actualité à Thiès et au Sénégal
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Pout, Keur Moussa et Mont-Rolland : un projet pour préserver la nappe


Rédigé le Samedi 14 Novembre 2026 à 17:07 | Lu 101 fois Rédigé par Seyelatyr


Face à la pression sur les réserves souterraines, le projet SFN-Pout mise sur la protection des milieux et la recharge de la nappe. Lancé à Thiès, il concerne également Diender et la restauration des écosystèmes liés au lac Tanma.


Puits dans un village des environs de Dakar, en 2003. Illustration des usages de l’eau au Sénégal. Justin D. Pyle / US Air Force / Wikimedia Commons, domaine public.
Puits dans un village des environs de Dakar, en 2003. Illustration des usages de l’eau au Sénégal. Justin D. Pyle / US Air Force / Wikimedia Commons, domaine public.
La préservation de la nappe de Pout mobilise les services de l’eau, les collectivités territoriales et leurs partenaires. Un projet consacré à cette zone de captage a été lancé le jeudi 12 novembre à Thiès, avant de faire l’objet d’un reportage dans le journal de RFM du 14 novembre.
Le constat présenté par les responsables est celui d’un déséquilibre entre les prélèvements et le renouvellement naturel des réserves. Les besoins des populations, des activités agricoles et des industries exercent une pression sur une ressource dont dépendent plusieurs territoires.
Le docteur Bakary Faty, directeur de la Gestion et de la Planification des Ressources en Eau, explique que les apports liés aux pluies et à l’infiltration ne compensent plus suffisamment les volumes pompés. Le projet doit favoriser la recharge de la nappe et la protection des milieux qui contribuent à son fonctionnement.
Les interventions annoncées concernent notamment Pout, Keur Moussa, Mont-Rolland et Diender. La réhabilitation du bassin de rétention de Mont-Rolland figure parmi les pistes présentées pour favoriser le stockage de l’eau et son infiltration.
Le programme vise aussi la restauration d’écosystèmes hydriques, dont celui du lac Tanma. Ces actions doivent contribuer à préserver les réserves et à améliorer les conditions de recharge de la nappe.
Lors des échanges, le gouverneur Saër Ndao a insisté sur l’implication des collectivités territoriales. La gestion des prélèvements, la protection de la qualité de l’eau et la coopération entre usagers sont au cœur du chantier présenté.
Source : RFM, journal de 12 heures du 14 novembre 2026.
Photo d’archive ou d’illustration : Justin D. Pyle / US Air Force / Wikimedia Commons, domaine public.


Seyelatyr

Nouveau commentaire :

Actualités | Dépêches | International | Cérémonies | Sport | Pharmacie de Garde | Divertissement | Actualité à Thiès | People | Société | Insolites | Actualité Sénégal | Tourisme | Santé | Culture | Actualité en audio, Revue de Presse | Publi Reportage | Contribution | Avis de Décès | A Propos de Thies info | Vidéos de Thiès | Immobilier | Emissions | Politique

Actualité à Thiès

Pout, Keur Moussa et Mont-Rolland : un projet pour préserver la nappe

Seyelatyr - 14/11/2026 - 0 Commentaire
Pout, Keur Moussa et Mont-Rolland : un projet pour préserver la nappe
Face à la pression sur les réserves souterraines, le projet SFN-Pout mise sur la protection des milieux et la recharge de la nappe. Lancé à Thiès, il…

JOJ Dakar 2026 : les artistes thiessois à l’honneur lors d’un méga-concert à Bountou Dépôt

- 10/11/2026 - 0 Commentaire
JOJ Dakar 2026 : les artistes thiessois à l’honneur lors d’un méga-concert à Bountou Dépôt
À Thiès, le Centre culturel régional annonce un méga-concert à Bountou Dépôt, avec une vingtaine de prestations musicales. L’événement s’inscrit dans le programme « Thiès, ville olympique des arts »,...

Actualités

Thiès-Ouest : une fête d’anniversaire interrompt le service public en pleine journée

- 14/11/2026 - 0 Commentaire
Thiès-Ouest : une fête d’anniversaire interrompt le service public en pleine journée
Une célébration privée dans les locaux de la mairie de Thiès-Ouest a entraîné la suspension des activités administratives, hier, alors que les heures légales de travail n’étaient pas encore écoulées....

Thiès : trois heures sous les décombres, le rescapé Mamadou Aliou Diallo raconte son calvaire et révèle un R+6 partiel

- 11/11/2026 - 0 Commentaire
Thiès : trois heures sous les décombres, le rescapé Mamadou Aliou Diallo raconte son calvaire et révèle un R+6 partiel
Rescapé de l’effondrement de Sud-Stade à Thiès, Mamadou Aliou Diallo raconte ses trois heures sous les décombres et son quotidien après l’opération.
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags
LE CARNET D’ADRESSES

Séjourner.
Se retrouver.

Hôtels & restaurants de Thiès

THIÈS-VILLE · 25 ADRESSES

Adresses recensées le 9 septembre 2026. Appelez l’établissement pour confirmer ses horaires et disponibilités.

À propos de cet annuaire

Ce répertoire couvre Thiès-ville et n’est pas exhaustif. Les hôtels avec restaurant figurent dans les deux filtres. Les coordonnées proviennent des sources accessibles sous chaque fiche ; les établissements n’ont pas été contactés.

Proposer une adresse ou une correction