Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
L’actualité à Thiès et au Sénégal
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

CAN 2027 : les Lions à Juba avant le retour face au Soudan


Rédigé le Samedi 14 Novembre 2026 à 17:07 | Lu 54 fois Rédigé par Seyelatyr


Le Sénégal a rejoint Juba pour son deuxième match contre le Soudan, prévu le lundi 16 novembre. Cette rencontre de la quatrième journée des éliminatoires suit la victoire 4–1 obtenue à Dakar.


L’équipe du Sénégal lors du match France–Sénégal du 16 juin 2026. Photo d’archive. Bryan Berlin / WikiPortraits / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.
L’équipe du Sénégal lors du match France–Sénégal du 16 juin 2026. Photo d’archive. Bryan Berlin / WikiPortraits / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.
L’équipe nationale sénégalaise poursuit sa campagne de qualification à Juba. Après avoir battu le Soudan 4–1 le 12 novembre au stade Léopold Sédar Senghor, les Lions ont effectué le déplacement pour la manche retour prévue le lundi 16 novembre.
La Fédération sénégalaise de football avait annoncé un départ dans la nuit du vendredi au samedi. L’arrivée de la délégation le 14 novembre a ensuite été rapportée par l’APS, sur la base des informations de la FSF.
La rencontre sera accueillie à Juba, au Soudan du Sud. Les Lions y affronteront de nouveau la sélection du Soudan, après leur succès à Dakar.
Selon les informations de la fédération relayées par l’APS, la journée d’arrivée est consacrée à la récupération. Le Sénégal aborde cette quatrième journée avec sept points et l’objectif de consolider sa position dans la course à la CAN 2027.
Source : RFM, journal de 12 heures du 14 novembre 2026.
Photo d’archive ou d’illustration : Bryan Berlin / WikiPortraits / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.


Seyelatyr

Nouveau commentaire :


Dans la même rubrique :
< >

Samedi 14 Novembre 2026 - 17:07 Ligue 1 : les affiches de la cinquième journée des 14 et 15 novembre

Vendredi 6 Novembre 2026 - 19:31 Football : Wallydaan reçoit AJEL samedi au stade Lat Dior

Actualités | Dépêches | International | Cérémonies | Sport | Pharmacie de Garde | Divertissement | Actualité à Thiès | People | Société | Insolites | Actualité Sénégal | Tourisme | Santé | Culture | Actualité en audio, Revue de Presse | Publi Reportage | Contribution | Avis de Décès | A Propos de Thies info | Vidéos de Thiès | Immobilier | Emissions | Politique

Actualité à Thiès

Pout, Keur Moussa et Mont-Rolland : un projet pour préserver la nappe

Seyelatyr - 14/11/2026 - 0 Commentaire
Pout, Keur Moussa et Mont-Rolland : un projet pour préserver la nappe
Face à la pression sur les réserves souterraines, le projet SFN-Pout mise sur la protection des milieux et la recharge de la nappe. Lancé à Thiès, il…

JOJ Dakar 2026 : les artistes thiessois à l’honneur lors d’un méga-concert à Bountou Dépôt

- 10/11/2026 - 0 Commentaire
JOJ Dakar 2026 : les artistes thiessois à l’honneur lors d’un méga-concert à Bountou Dépôt
À Thiès, le Centre culturel régional annonce un méga-concert à Bountou Dépôt, avec une vingtaine de prestations musicales. L’événement s’inscrit dans le programme « Thiès, ville olympique des arts »,...

Actualités

Thiès-Ouest : une fête d’anniversaire interrompt le service public en pleine journée

- 14/11/2026 - 0 Commentaire
Thiès-Ouest : une fête d’anniversaire interrompt le service public en pleine journée
Une célébration privée dans les locaux de la mairie de Thiès-Ouest a entraîné la suspension des activités administratives, hier, alors que les heures légales de travail n’étaient pas encore écoulées....

Thiès : trois heures sous les décombres, le rescapé Mamadou Aliou Diallo raconte son calvaire et révèle un R+6 partiel

- 11/11/2026 - 0 Commentaire
Thiès : trois heures sous les décombres, le rescapé Mamadou Aliou Diallo raconte son calvaire et révèle un R+6 partiel
Rescapé de l’effondrement de Sud-Stade à Thiès, Mamadou Aliou Diallo raconte ses trois heures sous les décombres et son quotidien après l’opération.
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags
LE CARNET D’ADRESSES

Séjourner.
Se retrouver.

Hôtels & restaurants de Thiès

THIÈS-VILLE · 25 ADRESSES

Adresses recensées le 9 septembre 2026. Appelez l’établissement pour confirmer ses horaires et disponibilités.

À propos de cet annuaire

Ce répertoire couvre Thiès-ville et n’est pas exhaustif. Les hôtels avec restaurant figurent dans les deux filtres. Les coordonnées proviennent des sources accessibles sous chaque fiche ; les établissements n’ont pas été contactés.

Proposer une adresse ou une correction