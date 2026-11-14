CAN 2027 : les Lions à Juba avant le retour face au Soudan

La Fédération sénégalaise de football avait annoncé un départ dans la nuit du vendredi au samedi. L’arrivée de la délégation le 14 novembre a ensuite été rapportée par l’APS, sur la base des informations de la FSF.
La rencontre sera accueillie à Juba, au Soudan du Sud. Les Lions y affronteront de nouveau la sélection du Soudan, après leur succès à Dakar.
Selon les informations de la fédération relayées par l’APS, la journée d’arrivée est consacrée à la récupération. Le Sénégal aborde cette quatrième journée avec sept points et l’objectif de consolider sa position dans la course à la CAN 2027.
Source : RFM, journal de 12 heures du 14 novembre 2026.
Photo d’archive ou d’illustration : Bryan Berlin / WikiPortraits / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.