CAN 2027 : les Lions à Juba avant le retour face au Soudan

Rédigé le Samedi 14 Novembre 2026 à 17:07 | Lu 54 fois Rédigé par Seyelatyr

Le Sénégal a rejoint Juba pour son deuxième match contre le Soudan, prévu le lundi 16 novembre. Cette rencontre de la quatrième journée des éliminatoires suit la victoire 4–1 obtenue à Dakar.





La Fédération sénégalaise de football avait annoncé un départ dans la nuit du vendredi au samedi. L’arrivée de la délégation le 14 novembre a ensuite été rapportée par l’APS, sur la base des informations de la FSF.

La rencontre sera accueillie à Juba, au Soudan du Sud. Les Lions y affronteront de nouveau la sélection du Soudan, après leur succès à Dakar.

Selon les informations de la fédération relayées par l’APS, la journée d’arrivée est consacrée à la récupération. Le Sénégal aborde cette quatrième journée avec sept points et l’objectif de consolider sa position dans la course à la CAN 2027.

Source : RFM, journal de 12 heures du 14 novembre 2026.

Photo d’archive ou d’illustration : Bryan Berlin / WikiPortraits / CC BY-SA 4.0.

L’équipe nationale sénégalaise poursuit sa campagne de qualification à Juba. Après avoir battu le Soudan 4–1 le 12 novembre au stade Léopold Sédar Senghor, les Lions ont effectué le déplacement pour la manche retour prévue le lundi 16 novembre.La Fédération sénégalaise de football avait annoncé un départ dans la nuit du vendredi au samedi. L’arrivée de la délégation le 14 novembre a ensuite été rapportée par l’APS, sur la base des informations de la FSF.La rencontre sera accueillie à Juba, au Soudan du Sud. Les Lions y affronteront de nouveau la sélection du Soudan, après leur succès à Dakar.Selon les informations de la fédération relayées par l’APS, la journée d’arrivée est consacrée à la récupération. Le Sénégal aborde cette quatrième journée avec sept points et l’objectif de consolider sa position dans la course à la CAN 2027.Source : RFM, journal de 12 heures du 14 novembre 2026.Photo d’archive ou d’illustration : Bryan Berlin / WikiPortraits / Wikimedia Commons

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