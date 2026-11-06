Thiès : la Zone militaire n°7 mobilise les FDS pour Novembre Bleu

La Zone militaire n°7 a associé activité physique et sensibilisation dans le cadre de Novembre Bleu à Thiès. Le commandement a mobilisé les personnels des Forces de défense et de sécurité pour cette opération consacrée à la santé masculine.

Le colonel Mouhamadou Abdoulaye Sylla, commandant de la zone, explique que la rencontre vise à mieux informer les personnels sur la maladie. Les échanges ont porté sur ses manifestations et sur le dépistage.

Des consultations médicales ont complété la randonnée pour les personnes volontaires. Le compte rendu ne fournit pas de nombre de participants examinés ni de résultats médicaux. Cette mobilisation s’inscrit dans la campagne de novembre, avec une place donnée à l’information au sein des forces présentes à Thiès.