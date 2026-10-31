Hôpital de Thiès : Mme Sow salue l’engagement citoyen d’Habib Vitin

Mme Sow et Habib Vitin. Photomontage : Thiesinfo TV.

Un soutien qui se mesure au temps consacré aux patients et aux préoccupations de l’hôpital. C’est ainsi que Mme Sow a présenté la présence de Me Habib Vitin à la clôture des activités d’Octobre rose au centre hospitalier régional de Thiès. Devant les personnes réunies, la directrice a tenu à lui adresser des remerciements appuyés, soulignant qu’il avait accompagné les équipes pendant une large partie de la journée.

Invité comme d’autres responsables de la ville, Habib Vitin est venu, selon elle, s’intéresser aux besoins des populations. Mme Sow retient surtout sa manière de porter leurs préoccupations : dans leurs échanges, explique-t-elle, il revient sur les attentes des usagers, vérifie les difficultés qui lui sont signalées et les exprime sans chercher à plaire à tout le monde.

Un regard extérieur pour améliorer le service

La directrice souligne que cette démarche peut aider les responsables de l’établissement à évaluer leur travail. Derrière une interpellation, estime-t-elle, il faut rechercher ce qui doit être corrigé : un équipement à remettre en fonctionnement, un dialogue à reprendre avec les agents ou une organisation à améliorer. Elle précise que sa reconnaissance envers Habib Vitin ne repose pas sur une proximité familiale et insiste sur la générosité de son engagement.

Son témoignage s’accompagne d’un appel aux autorités et aux acteurs de Thiès à soutenir l’hôpital. Les équipes soignantes, rappelle-t-elle, ne peuvent pas assurer seules, simultanément, les soins et toute la communication autour de leurs activités. Elle souhaite que les initiatives de l’établissement soient mieux comprises par les populations auxquelles elles sont destinées.

Accueil, matériel et mobilisation du personnel

Mme Sow a également détaillé plusieurs préoccupations de gestion. Elle évoque le suivi des demandes adressées à la tutelle, la nécessité d’investir dans les équipements et le réinvestissement des ressources de l’hôpital dans ses services. Selon elle, les priorités doivent être réévaluées en fonction des besoins constatés.

Pour illustrer la mobilisation des équipes, elle raconte avoir sollicité un professeur afin qu’il prête du matériel permettant de relancer la fibroscopie, dans l’attente de l’équipement de l’établissement. Elle affirme que le service a ainsi pu reprendre son fonctionnement. La directrice remercie plus largement les agents pour leur disponibilité et leur implication.

L’accueil et le temps passé à l’hôpital occupent aussi une place importante dans son intervention. Mme Sow dit travailler à une prise en charge plus rapide et demande au personnel de faire preuve de patience envers les malades. Elle appelle, dans le même temps, les usagers à respecter les soignants et à comprendre les contraintes du fonctionnement hospitalier.

L’accès aux soins des personnes handicapées en discussion

Les échanges ont abordé les difficultés rencontrées par des personnes en situation de handicap. La directrice annonce vouloir renforcer leur accompagnement et identifier des responsables capables de faciliter leur parcours de consultation, notamment lorsque la communication constitue un obstacle.

À la maternité, elle prévoit également de vérifier l’accessibilité des portes, les possibilités de déplacement et les toilettes. Il s’agit d’engagements formulés au cours de la rencontre pour adapter davantage la prise en charge aux besoins des patientes concernées.

Habib Vitin appelle à une responsabilité collective

De son côté, Me Habib Vitin inscrit sa visite dans une démarche citoyenne, au nom du mouvement Thiès d’abord. Il remercie la direction, les personnels administratifs, techniques et soignants pour leur dévouement et leur professionnalisme. Il insiste sur la prévention, la sensibilisation des familles et la mobilisation autour du dépistage.

Habib Vitin explique que son intervention vise à faire remonter les besoins et à accompagner les efforts utiles, dans un esprit qui ne relève ni de la complaisance ni de la confrontation. Il attire notamment l’attention sur les conditions de prise en charge des femmes en situation de handicap.

Pour lui, la santé engage une responsabilité partagée : au-delà de l’État et du ministère, les collectivités, les acteurs locaux et les populations doivent contribuer à une solidarité plus forte autour de l’hôpital régional de Thiès.

Retrouvez le témoignage de Mme Sow et l’intervention de Me Habib Vitin dans le reportage de Thiesinfo TV.