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Thiès-Ouest : une fête d’anniversaire interrompt le service public en pleine journée


Rédigé le Samedi 14 Novembre 2026 à 13:02 | Lu 196 fois Rédigé par


Une célébration privée dans les locaux de la mairie de Thiès-Ouest a entraîné la suspension des activités administratives, hier, alors que les heures légales de travail n’étaient pas encore écoulées. Une situation qui a suscité l’incompréhension et la frustration de plusieurs usagers.


Thiès-Ouest : une fête d’anniversaire interrompt le service public en pleine journée
Une scène pour le moins surprenante s’est déroulée hier à la mairie de Thiès-Ouest. Alors que les services municipaux étaient censés poursuivre leurs activités normalement, des agents ont interrompu le travail administratif pour célébrer un anniversaire au sein même des locaux de la municipalité. Cette célébration, organisée en pleine journée de travail, a eu des conséquences directes sur les usagers. Plusieurs citoyens, qui s’étaient déplacés pour récupérer des actes d’état civil, ont été contraints de rebrousser chemin, faute de pouvoir accéder aux services concernés. Ils devront ainsi patienter jusqu’à lundi pour espérer obtenir les documents attendus. La situation a particulièrement irrité certains usagers, qui avaient pourtant reçu des rendez-vous dans l’après-midi. L’un d’eux, cité dans les informations rapportées, témoigne de sa surprise : « Ils m’avaient donné rendez-vous aujourd’hui à partir de 15 heures, en disant qu’ils étaient là jusqu’à 17 heures. Je suis arrivé un peu avant 16 heures et j’ai constaté que tout le personnel était en haut en train de chanter. » Cet épisode soulève des interrogations sur le respect des horaires de travail et la continuité du service public au sein de la municipalité de Thiès-Ouest. Si les célébrations entre collègues peuvent constituer des moments de convivialité, leur organisation durant les heures de service, au détriment des citoyens, pose néanmoins la question de la responsabilité des agents publics. Les usagers, qui attendent des services municipaux disponibilité, efficacité et respect des engagements, se retrouvent ainsi pénalisés par une interruption inattendue des activités administratives. Une situation qui remet au centre du débat la nécessité de garantir la continuité du service public et de placer les préoccupations des citoyens au cœur du fonctionnement des institutions municipales. La célébration d’un anniversaire peut-elle justifier l’interruption du service public avant la fin des heures légales de travail ?



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