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L’actualité à Thiès et au Sénégal
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Thiès-Ouest : une fête d’anniversaire interrompt le service public en pleine journée
Une célébration privée dans les locaux de la mairie de Thiès-Ouest a entraîné la suspension des activités administratives, hier, alors que les heures légales de travail n’étaient pas encore écoulées. Une situation qui a suscité l’incompréhension et la frustration de plusieurs usagers.
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Mercredi 11 Novembre 2026 - 13:59 Thiès : trois heures sous les décombres, le rescapé Mamadou Aliou Diallo raconte son calvaire et révèle un R+6 partiel
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Jeudi 5 Novembre 2026 - 17:47 FIN DE MANDAT À LA MAIRIE DE THIÈS : DES MARCHÉS DE DERNIÈRE MINUTE QUI RESSEMBLENT À DES PRIMES DE DÉPART ?
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UIDT : le SAES demande des audits, le rectorat défend sa gestion
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