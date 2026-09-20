Grand-Yoff : un employé accusé d’avoir détourné des millions pour jouer sur 1XBET

L’affaire a débuté le lundi 21 septembre 2026, lorsque M. Sylla, commerçant au marché de Grand-Yoff, s’est présenté au commissariat d’arrondissement pour dénoncer des faits de vol qu’il impute à l’un de ses employés, D. Diop.





Selon les déclarations du plaignant, plusieurs irrégularités avaient été constatées au fil du temps lors des bilans quotidiens de son commerce. Des sommes d’argent manquaient régulièrement dans les recettes, suscitant progressivement des interrogations au sein de l’entreprise.





Les caméras de surveillance au cœur des soupçons

Les soupçons se sont finalement portés sur D. Diop, après l’alerte donnée par un autre employé. Le patron a alors décidé de vérifier les images enregistrées par les caméras de surveillance installées dans le magasin.





D’après les éléments communiqués aux enquêteurs, les images auraient montré le mis en cause encaissant l’argent provenant de la vente de marchandises avant de dissimuler une partie des fonds dans ses poches, au lieu de les déposer dans le coffre du commerce.





M. Sylla estime ainsi le préjudice à environ 10 millions de francs CFA, en tenant notamment compte de la période durant laquelle D. Diop travaillait dans son établissement. Le mis en cause était employé dans le commerce depuis environ trois ans.





Arrêté après la plainte de son employeur

À la suite de la plainte, les enquêteurs de la brigade de recherches du commissariat d’arrondissement de Grand-Yoff ont procédé, mardi 22 septembre 2026, à l’interpellation du suspect.





D. Diop, né en 1992 et âgé de 34 ans, est présenté comme un commerçant domicilié à Grand-Yoff.





Lors de son audition sur procès-verbal, il aurait reconnu avoir soustrait de l’argent à son employeur, notamment après avoir été confronté aux images de vidéosurveillance.





Une partie de l’argent dépensée dans les paris sportifs

Pour expliquer ses agissements, le mis en cause a évoqué des difficultés financières. Il a également reconnu avoir utilisé une partie des fonds dans des paris sportifs en ligne sur la plateforme 1XBET.





Selon ses déclarations, une autre partie de l’argent aurait été envoyée à des membres de sa famille vivant dans un village de la région de Thiès.





D. Diop conteste toutefois le montant de 10 millions de francs CFA avancé par son employeur. Il estime, de son côté, le montant qu’il aurait détourné à environ 1 million de francs CFA.





Il aurait également déclaré avoir commencé ces agissements avant le Magal 2026.





L’enquête devra désormais permettre de déterminer le montant exact du préjudice et d’établir l’ensemble des circonstances entourant ces faits.



En attendant la suite de la procédure, D. Diop a été placé en garde à vue dans les locaux du commissariat d’arrondissement de Grand-Yoff.

