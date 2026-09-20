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DRAME À THIÈS : Le corps sans vie d’un enfant de 12 à 13 ans découvert dans une fosse septique à Mbour 4 Extension


Rédigé le Mardi 22 Septembre 2026 à 22:36 | Lu 79 fois Rédigé par



DRAME À THIÈS : Le corps sans vie d’un enfant de 12 à 13 ans découvert dans une fosse septique à Mbour 4 Extension
Un drame s’est produit ce mardi au quartier Mbour 4 Extension, à Thiès, où le corps sans vie d’un enfant âgé entre 12 et 13 ans a été découvert dans une fosse septique située sur un terrain en construction. Selon des informations recueillies, l’enfant était porté disparu depuis samedi. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de sa mort. La découverte macabre a été faite par un homme qui se rendait à une séance de sport. Ce dernier aurait été alerté par une forte odeur provenant d’une fosse septique située sur un terrain en construction. Intrigué, il aurait donné l’alerte, permettant ainsi aux forces de sécurité d’intervenir sur les lieux. Alertés, les éléments de la gendarmerie, accompagnés des sapeurs-pompiers, se sont rendus sur place pour effectuer les constatations d’usage. Le corps de l’enfant a ensuite été repêché de la fosse septique. Selon les premières informations, il se trouvait dans un état de décomposition peu avancée. D’après des sources, la victime aurait disparu depuis samedi dernier, alors qu’elle était accompagnée de son frère. Les circonstances de cette disparition, ainsi que les événements ayant conduit à la découverte du corps, restent à éclaircir. Pour l’heure, aucune information officielle ne permet d’établir les causes exactes du décès ni de déterminer les circonstances dans lesquelles l’enfant s’est retrouvé dans cette fosse septique. Une enquête en cours Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur ce drame. Les investigations devront notamment permettre de retracer les dernières heures de l’enfant et de déterminer les circonstances exactes de sa mort. L’enquête suit son cours.



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