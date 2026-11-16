Fest’Rail à Thiès : artistes et randonneurs marchent ensemble

Les Manufactures comme point de rencontre entre sport et culture

Un programme annoncé avec les régions du Sénégal et la Gambie

Vers un club de randonnée des artistes de Thiès ?

Une occasion de se rencontrer et de renforcer les liens

Le reportage complet en vidéo

Organisée par ARCOTS Thiès, la randonnée pédestre du dimanche 15 novembre 2026 avait pour point de départ les Manufactures. Le reportage de Thiesinfo TV montre les participants réunis derrière la banderole du festival, avant de donner la parole aux organisateurs et à leurs partenaires.Cette initiative met en relation deux milieux associatifs qui souhaitent travailler davantage ensemble : les artistes et comédiens, d’une part, et les clubs de randonnée, d’autre part. Les interventions insistent sur la convivialité de la rencontre, la place de la culture dans la ville et l’intérêt de faire durer cette collaboration.Le choix des Manufactures est salué au cours des prises de parole. Présentées comme un fleuron culturel du Sénégal, elles offrent, aux yeux des intervenants, un cadre adapté pour réunir les acteurs de la création et les pratiquants de la marche.Dans son intervention, le responsable des Manufactures défend une relation étroite entre culture et sport. Il rappelle la contribution des acteurs culturels aux grands rassemblements et plaide pour un accompagnement accru de leurs initiatives. La place des artistes de Thiès dans le théâtre sénégalais est particulièrement mise en avant.Il exprime également la disponibilité des Manufactures à contribuer aux activités portées par ces acteurs. Les remerciements adressés aux partenaires, aux clubs de randonnée et aux personnes qui ont facilité la mobilisation traduisent la dimension collective de l’organisation.La marche sert aussi de cadre à la présentation des prochaines activités du festival. Les organisateurs annoncent une étape à l’ISEP dès le mercredi suivant, avec des activités de formation, une conférence et des spectacles. Ils évoquent ensuite une caravane le jeudi.L’accueil de délégations des quatorze régions du Sénégal et de la Gambie est annoncé pour le vendredi. Ces indications sont présentées par les organisateurs comme les étapes à venir de la programmation. Elles donnent au rendez-vous thiessois une dimension de rencontre entre artistes de plusieurs territoires.Les clubs de randonnée sont, eux aussi, invités à participer aux temps forts du festival. Les intervenants souhaitent ainsi que le rapprochement engagé pendant la marche se prolonge dans les manifestations culturelles.Le président de la ligue de randonnée salue la participation des artistes et comédiens, qu’il présente comme une première particulièrement attendue dans cette collaboration. Il formule le souhait de voir les artistes de Thiès disposer de leur propre club de randonnée.Ce projet permettrait, selon lui, de les associer aux déplacements et aux rencontres organisés dans les différentes régions. Il souligne la reconnaissance dont bénéficient les artistes thiessois et estime que leur présence pourrait enrichir ces rassemblements.La proposition reste, à ce stade, un souhait exprimé au cours de la cérémonie. Le responsable appelle également à organiser au moins une randonnée commune chaque année, afin d’inscrire la relation entre artistes et marcheurs dans la durée.Au-delà de l’effort physique, les intervenants mettent l’accent sur les échanges rendus possibles par la marche. Ils y voient une occasion de mieux se connaître, de créer des relations et de renforcer l’entraide entre participants.Le président de la ligue insiste notamment sur la détente et la réduction du stress qu’il associe à la randonnée. Il rapproche cette dimension du rôle des artistes, qui contribuent eux aussi à apporter des moments de divertissement et de partage au public.La rencontre comporte enfin un hommage à deux responsables de clubs de randonnée récemment disparus, évoqués par le président de la ligue. Celui-ci salue leur engagement et adresse des prières à leur mémoire, avant de réaffirmer la volonté de poursuivre les activités communes.Avec cette mobilisation, Fest’Rail associe à sa programmation théâtrale un rendez-vous ouvert sur la vie associative thiessoise. Les propositions formulées pendant la rencontre dessinent une suite possible : davantage de sorties partagées, une présence des artistes dans les rencontres de randonnée et un rendez-vous annuel réunissant les deux milieux.Seyelatyr — Thiesinfo