Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
L’actualité à Thiès et au Sénégal
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Fest’Rail à Thiès : artistes et randonneurs marchent ensemble


Rédigé le Lundi 16 Novembre 2026 à 11:54 | Lu 52 fois Rédigé par Seyelatyr


Une randonnée pédestre a réuni artistes, comédiens et clubs de marche à Thiès, le dimanche 15 novembre 2026, dans le cadre de la 12e édition de Fest’Rail. Au départ des Manufactures, cette mobilisation a associé sport, culture et rencontres, avec l’ambition de prolonger le partenariat au-delà du festival.


Artistes et randonneurs réunis derrière la banderole de la 12e édition de Fest’Rail à Thiès. Image du reportage Thiesinfo TV.
Artistes et randonneurs réunis derrière la banderole de la 12e édition de Fest’Rail à Thiès. Image du reportage Thiesinfo TV.
Les artistes et les randonneurs de Thiès ont partagé une marche à l’occasion de la 12e édition de Fest’Rail. Organisée par ARCOTS Thiès, la randonnée pédestre du dimanche 15 novembre 2026 avait pour point de départ les Manufactures. Le reportage de Thiesinfo TV montre les participants réunis derrière la banderole du festival, avant de donner la parole aux organisateurs et à leurs partenaires.
Cette initiative met en relation deux milieux associatifs qui souhaitent travailler davantage ensemble : les artistes et comédiens, d’une part, et les clubs de randonnée, d’autre part. Les interventions insistent sur la convivialité de la rencontre, la place de la culture dans la ville et l’intérêt de faire durer cette collaboration.

Les Manufactures comme point de rencontre entre sport et culture

Le choix des Manufactures est salué au cours des prises de parole. Présentées comme un fleuron culturel du Sénégal, elles offrent, aux yeux des intervenants, un cadre adapté pour réunir les acteurs de la création et les pratiquants de la marche.
Dans son intervention, le responsable des Manufactures défend une relation étroite entre culture et sport. Il rappelle la contribution des acteurs culturels aux grands rassemblements et plaide pour un accompagnement accru de leurs initiatives. La place des artistes de Thiès dans le théâtre sénégalais est particulièrement mise en avant.
Il exprime également la disponibilité des Manufactures à contribuer aux activités portées par ces acteurs. Les remerciements adressés aux partenaires, aux clubs de randonnée et aux personnes qui ont facilité la mobilisation traduisent la dimension collective de l’organisation.

Un programme annoncé avec les régions du Sénégal et la Gambie

La marche sert aussi de cadre à la présentation des prochaines activités du festival. Les organisateurs annoncent une étape à l’ISEP dès le mercredi suivant, avec des activités de formation, une conférence et des spectacles. Ils évoquent ensuite une caravane le jeudi.
L’accueil de délégations des quatorze régions du Sénégal et de la Gambie est annoncé pour le vendredi. Ces indications sont présentées par les organisateurs comme les étapes à venir de la programmation. Elles donnent au rendez-vous thiessois une dimension de rencontre entre artistes de plusieurs territoires.
Les clubs de randonnée sont, eux aussi, invités à participer aux temps forts du festival. Les intervenants souhaitent ainsi que le rapprochement engagé pendant la marche se prolonge dans les manifestations culturelles.

Vers un club de randonnée des artistes de Thiès ?

Le président de la ligue de randonnée salue la participation des artistes et comédiens, qu’il présente comme une première particulièrement attendue dans cette collaboration. Il formule le souhait de voir les artistes de Thiès disposer de leur propre club de randonnée.
Ce projet permettrait, selon lui, de les associer aux déplacements et aux rencontres organisés dans les différentes régions. Il souligne la reconnaissance dont bénéficient les artistes thiessois et estime que leur présence pourrait enrichir ces rassemblements.
La proposition reste, à ce stade, un souhait exprimé au cours de la cérémonie. Le responsable appelle également à organiser au moins une randonnée commune chaque année, afin d’inscrire la relation entre artistes et marcheurs dans la durée.

Une occasion de se rencontrer et de renforcer les liens

Au-delà de l’effort physique, les intervenants mettent l’accent sur les échanges rendus possibles par la marche. Ils y voient une occasion de mieux se connaître, de créer des relations et de renforcer l’entraide entre participants.
Le président de la ligue insiste notamment sur la détente et la réduction du stress qu’il associe à la randonnée. Il rapproche cette dimension du rôle des artistes, qui contribuent eux aussi à apporter des moments de divertissement et de partage au public.
La rencontre comporte enfin un hommage à deux responsables de clubs de randonnée récemment disparus, évoqués par le président de la ligue. Celui-ci salue leur engagement et adresse des prières à leur mémoire, avant de réaffirmer la volonté de poursuivre les activités communes.
Avec cette mobilisation, Fest’Rail associe à sa programmation théâtrale un rendez-vous ouvert sur la vie associative thiessoise. Les propositions formulées pendant la rencontre dessinent une suite possible : davantage de sorties partagées, une présence des artistes dans les rencontres de randonnée et un rendez-vous annuel réunissant les deux milieux.

Le reportage complet en vidéo

Regarder la randonnée pédestre de Fest’Rail sur Thiesinfo TV.
Seyelatyr — Thiesinfo


Seyelatyr

Nouveau commentaire :

Actualités | Dépêches | International | Cérémonies | Sport | Pharmacie de Garde | Divertissement | Actualité à Thiès | People | Société | Insolites | Actualité Sénégal | Tourisme | Santé | Culture | Actualité en audio, Revue de Presse | Publi Reportage | Contribution | Avis de Décès | A Propos de Thies info | Vidéos de Thiès | Immobilier | Emissions | Politique

Actualité à Thiès

Ndiassane appelle au dialogue et à la prière pour la paix le 20 novembre

Seyelatyr - 16/11/2026 - 0 Commentaire
Ndiassane appelle au dialogue et à la prière pour la paix le 20 novembre
Ndiassane annonce une journée de prières le 20 novembre 2026 et appelle au dialogue politique, à la paix sociale et à l’espoir pour les jeunes.

Pout, Keur Moussa et Mont-Rolland : un projet pour préserver la nappe

Seyelatyr - 14/11/2026 - 0 Commentaire
Pout, Keur Moussa et Mont-Rolland : un projet pour préserver la nappe
Face à la pression sur les réserves souterraines, le projet SFN-Pout mise sur la protection des milieux et la recharge de la nappe. Lancé à Thiès, il…

Actualités

Thiès : trois heures sous les décombres, le rescapé Mamadou Aliou Diallo raconte son calvaire et révèle un R+6 partiel

- 11/11/2026 - 0 Commentaire
Thiès : trois heures sous les décombres, le rescapé Mamadou Aliou Diallo raconte son calvaire et révèle un R+6 partiel
Rescapé de l’effondrement de Sud-Stade à Thiès, Mamadou Aliou Diallo raconte ses trois heures sous les décombres et son quotidien après l’opération.

FIN DE MANDAT À LA MAIRIE DE THIÈS : DES MARCHÉS DE DERNIÈRE MINUTE QUI RESSEMBLENT À DES PRIMES DE DÉPART ?

- 05/11/2026 - 0 Commentaire
FIN DE MANDAT À LA MAIRIE DE THIÈS : DES MARCHÉS DE DERNIÈRE MINUTE QUI RESSEMBLENT À DES PRIMES DE DÉPART ?
La gestion de la Ville de Thiès en cette fin de mandat soulève de sérieuses interrogations. À la lecture du Plan de Passation des Marchés (PPM) 2026, trois (03) marchés de prestations intellectuelles...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags
LE CARNET D’ADRESSES

Séjourner.
Se retrouver.

Hôtels & restaurants de Thiès

THIÈS-VILLE · 25 ADRESSES

Adresses recensées le 9 septembre 2026. Appelez l’établissement pour confirmer ses horaires et disponibilités.

À propos de cet annuaire

Ce répertoire couvre Thiès-ville et n’est pas exhaustif. Les hôtels avec restaurant figurent dans les deux filtres. Les coordonnées proviennent des sources accessibles sous chaque fiche ; les établissements n’ont pas été contactés.

Proposer une adresse ou une correction