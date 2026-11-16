Photo : Abdoulaye Ndiaye Ngalgou lors de la cérémonie du 14 novembre 2026 à Tivaouane. Crédit : Thièsinfo TV.

À Tivaouane, l’initiative sanitaire portée par Abdoulaye Ndiaye Ngalgou a aussi donné lieu à une prise de position politique en sa faveur. Le samedi 14 novembre 2026, Serigne Maodo Sy a exprimé son soutien au président du mouvement And Defar Tivaouane, en associant sa démarche à des attentes concrètes : emploi, santé, sécurité, salubrité, éducation et formation des jeunes.

Dans son intervention filmée par Thièsinfo TV, le guide religieux se réclame de la famille de Seydi El Hadji Malick Sy et donne rendez-vous aux habitants à l’occasion du scrutin municipal. Cette déclaration constitue un appui public à Ngalgou. Elle traduit la position exprimée par l’orateur, sans préjuger du choix individuel des électeurs.

L’action sociale au cœur du soutien

Le cadre de cette intervention donne tout son sens au message : la cérémonie était consacrée à une opération d’enrôlement à la couverture sanitaire universelle financée par Ngalgou. Selon les informations présentées par les organisateurs, 10 millions de francs CFA ont été mobilisés pour une opération destinée à plus de 3 000 personnes. Une remise symbolique a été organisée, la distribution des cartes devant se poursuivre auprès des bénéficiaires.

Dans le reportage intégral de Thièsinfo, Serigne Maodo Sy insiste sur un point : Ngalgou n’a pas attendu d’exercer la fonction de maire pour agir au bénéfice de la population. Il voit dans cet engagement une manière de répondre aux besoins locaux par des initiatives concrètes. Son appréciation dépasse ainsi le seul rendez-vous électoral : elle porte sur la proximité avec les habitants et sur la continuité de l’action sociale.

L’orateur le présente également comme un homme attentif aux difficultés quotidiennes, dont l’engagement relève de l’ingénierie sociale. La couverture santé illustre, à ses yeux, cette disponibilité envers les familles, les femmes, les jeunes et les personnes âgées.

Une maturité politique saluée

Serigne Maodo Sy revient aussi, dans cette intervention plus longue, sur un épisode des précédentes municipales. Il cite une ambulance que Ngalgou aurait mise à la disposition de ceux avec lesquels il était en compétition. Ce geste, rapporté par le guide religieux, est présenté comme un exemple de fair-play et de dépassement des rivalités.

Le message adressé au responsable d’And Defar Tivaouane est de poursuivre dans cette voie. L’orateur l’invite à ne pas se laisser entraîner dans les échanges d’insultes et les affrontements verbaux. Il privilégie une communication constructive, capable de montrer ce que l’action politique peut apporter aux habitants.

Ce soutien valorise donc autant une attitude qu’une ambition : servir la commune, conserver de la retenue dans le débat et maintenir l’attention sur les préoccupations de la population.

Le bilan municipal au centre du débat

Le discours comporte également une interpellation sur la responsabilité des élus. Pour Serigne Maodo Sy, diriger une commune impose de présenter aux populations les résultats de sa gestion avant de solliciter un nouveau mandat. Dans la séquence politique, il oppose cette obligation de bilan à la situation de Ngalgou, auquel il attribue des actions sociales réalisées sans exercer la fonction municipale convoitée.

L’orateur insiste par ailleurs sur la liberté de l’électorat tivaouanois et sur sa capacité à apprécier les actes et les comportements des responsables politiques. Son intervention place ainsi les réalisations, la conduite du débat public et les services attendus de la mairie au cœur de la compétition locale.

Emploi, santé et formation : les priorités mises en avant

En conclusion, Serigne Maodo Sy énumère les domaines autour desquels il souhaite voir se poursuivre la mobilisation : emploi, santé, sécurité, salubrité, éducation, sport, formation et débouchés pour les jeunes. Cette liste donne au soutien exprimé une dimension concrète : l’attente d’actions utiles à la vie quotidienne des Tivaouanois.

Pour Abdoulaye Ndiaye Ngalgou, cette prise de parole représente un soutien politique notable. Elle met en lumière son engagement de proximité et l’opération sanitaire qu’il porte, tout en l’encourageant à poursuivre une démarche fondée sur le service aux populations et une communication apaisée.

Seyelatyr

Voir ci-dessous le reportage intégral de Thièsinfo TV, avec le discours de Serigne Maodo Sy. Retrouvez également notre reportage sur l’opération de couverture sanitaire à Tivaouane.