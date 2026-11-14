À Tivaouane, l’accès aux soins est au cœur d’une initiative portée par Abdoulaye Ndiaye Ngalgou, président du mouvement And Defar Tivaouane. Une enveloppe de 10 millions de francs CFA a été mobilisée pour l’enrôlement de plus de 3 000 personnes à la couverture sanitaire universelle, selon les informations communiquées par les organisateurs. La cérémonie du samedi 14 novembre 2026, annoncée à la Maison de la Jeunesse et de la Citoyenneté, a donné lieu à une remise symbolique de cartes et à des explications sur leur utilisation.

Des difficultés de soins à l’origine de l’initiative

Dans son intervention, Abdoulaye Ndiaye Ngalgou évoque des situations qui l’ont marqué : une mère ne disposant pas des moyens nécessaires pour conduire son enfant malade à l’hôpital, puis un responsable de daara sollicitant une aide pour des soins. Il présente ces demandes comme l’une des raisons de son engagement en faveur d’une protection permettant aux familles de faire face à la maladie.

Le financement vise des habitants de différentes catégories. Les interventions mentionnent notamment les femmes, les jeunes, les enfants et les personnes âgées. L’objectif affiché est de réduire les obstacles financiers à l’accès aux soins, en donnant aux bénéficiaires une carte utilisable dans le cadre du dispositif de couverture sanitaire.

Une remise symbolique, une distribution appelée à se poursuivre

La cérémonie ne signifie pas que l’ensemble des cartes a été remis le même jour. Dans le reportage, l’organisateur évoque un premier lot d’environ 200 cartes confectionnées pour la remise symbolique. Le représentant de l’agence précise que l’opération doit se poursuivre les jours suivants afin que chacun des bénéficiaires concernés puisse recevoir sa carte.

Un engagement supplémentaire est également annoncé au cours de la rencontre : Abdoulaye Sow propose de soutenir l’enrôlement de 250 personnes. Cette contribution est présentée comme une promesse d’appui à l’initiative ; elle ne doit pas être confondue avec un enrôlement déjà réalisé.

La SEN-CSU explique le fonctionnement du dispositif

Initialement annoncé à la cérémonie, le directeur général de la SEN-CSU, Moustapha Cissé, était représenté. L’intervenant prenant la parole au nom de l’agence explique qu’un empêchement de dernière minute ne lui a pas permis d’être présent.

Cette délégation a détaillé la finalité du programme et les démarches à accomplir. Son représentant décrit une couverture qui doit faciliter le recours aux structures de santé et réduire les dépenses supportées directement par les ménages. Il évoque une cotisation annuelle de 7 000 francs CFA, dont la moitié est prise en charge par l’État, ramenant la part de l’adhérent à 3 500 francs CFA, ainsi qu’une prise en charge de 80 % des dépenses couvertes par le dispositif.

Ces explications s’accompagnent d’un rappel sur le parcours de soins : passage par le poste ou le centre de santé, orientation vers l’hôpital lorsque nécessaire, puis présentation auprès du bureau CSU pour la vérification de la carte et l’établissement des documents de prise en charge. Le représentant insiste aussi sur la portabilité nationale de la couverture et sur la nécessité de respecter les procédures du programme.

Un appel à élargir la solidarité

Une autre intervention, prononcée au nom de membres de la famille d’El Hadji Malick Sy, invite les organisations locales, les groupements de femmes, les jeunes et les habitants à contribuer à leur tour. L’idée avancée est que chacun puisse financer, selon ses moyens, une carte pour lui-même, un proche ou une personne de son entourage.

Cette prise de parole soulève également la question des soins les plus coûteux. Son auteur propose de réfléchir, avec l’agence, à une couverture renforcée pour certaines pathologies lourdes. Il s’agit d’une proposition formulée pendant la cérémonie, et non de l’annonce d’une nouvelle garantie déjà applicable.

La rencontre comporte enfin une dimension politique locale. Abdoulaye Ndiaye Ngalgou affirme vouloir éviter les insultes et les échanges de propos offensants. Un autre intervenant plaide pour une communication constructive et rappelle l’exigence de rendre compte de la gestion municipale. Au centre du rendez-vous demeure toutefois l’opération d’enrôlement, dont la distribution des cartes doit se poursuivre auprès des bénéficiaires.

Seyelatyr

Retrouvez le reportage complet de Thiesinfo TV ci-dessous.