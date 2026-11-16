Ndiassane appelle au dialogue et à la prière pour la paix le 20 novembre

Un rassemblement ouvert aux différentes composantes de la nation

Un appel à un dialogue sincère entre les dirigeants

La jeunesse et les départs par la mer au centre des préoccupations

La paix présentée comme une responsabilité partagée

La déclaration complète en vidéo

L’initiative est portée par le comité scientifique Raoudoul Hassib, sur instruction du khalife général des khadres, Cheikh Bou Sidy Moukhtar Kounta, selon les représentants qui prennent la parole dans la déclaration diffusée par Thiesinfo TV le 15 novembre.Le message, développé en wolof puis en français, dépasse l’annonce d’un rassemblement religieux. Les intervenants expriment leur préoccupation face aux tensions politiques et institutionnelles, aux difficultés économiques et sociales ainsi qu’au manque de perspectives qui pousse des jeunes à prendre la mer. Ils appellent à associer la prière à une volonté réelle de dialogue entre les responsables du pays.Les organisateurs invitent la communauté khadre, les autres familles religieuses et l’ensemble des musulmans à participer à cette journée. Leur appel s’adresse également à la société civile, à l’opposition et aux responsables publics. Ils souhaitent que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, vienne présider le rendez-vous. Il s’agit d’une invitation formulée dans la déclaration, et non de l’annonce d’une présence confirmée.À travers les lectures du Coran et les prières annoncées, le comité veut rassembler autour d’un objectif commun : préserver un climat permettant aux Sénégalais de vivre, de travailler et de préparer l’avenir. Les représentants insistent sur le fait que la paix concerne tous les citoyens, quelles que soient leurs appartenances politiques, sociales ou religieuses.Dans son intervention en français, Abdourahmane Kounta, présenté comme le président du comité scientifique, décrit une situation politique et institutionnelle préoccupante. Il évoque notamment les désaccords autour des textes budgétaires et déplore ce qu’il qualifie de « dialogue de sourds » entre les institutions exécutive et législative.Sa demande est directe : les responsables doivent se retrouver autour d’une table et discuter des intérêts du pays. Il cite notamment Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko dans cet appel au rapprochement. Selon lui, la responsabilité confiée par les citoyens oblige les dirigeants à faire passer l’intérêt collectif avant leurs divergences.L’intervenant souligne que les rencontres entre responsables lors d’événements sportifs montrent qu’il est possible de se réunir. Il demande que cette capacité soit également mise au service d’un dialogue constructif sur les difficultés nationales. Le soutien exprimé aux efforts de paix et de développement s’accompagne ainsi d’une invitation à rechercher des solutions communes.La déclaration accorde une place importante au chômage des jeunes et à l’émigration irrégulière. Les représentants du comité font le lien entre le désespoir, les difficultés sociales et les traversées dangereuses. Ils appellent à trouver des réponses qui permettent aux jeunes d’envisager un avenir dans leur pays.Dans la partie en wolof, un intervenant rappelle que la vie humaine a plus de valeur que la réussite financière. Il invite les jeunes à préserver leur vie, à garder espoir et à poursuivre leurs efforts dans les études comme dans le travail. Ce message de patience et de persévérance est accompagné de prières pour les personnes disparues au cours de ces voyages.L’intervention en français reprend cette préoccupation en souhaitant que des solutions soient apportées aux causes du découragement. La prospérité recherchée, expliquent les représentants, doit bénéficier à l’ensemble des composantes de la société.Pour illustrer l’interdépendance des Sénégalais, la déclaration reprend l’image d’une pirogue dans laquelle tous embarquent : les difficultés qui menacent l’embarcation concernent chacun de ses passagers. Les organisateurs utilisent cette comparaison pour rappeler que la sécurité et la stabilité ne peuvent être l’affaire d’un seul camp.L’appel concerne donc aussi les comportements quotidiens. Les enseignements religieux sur la fraternité, les salutations et le respect mutuel sont invoqués pour encourager leur traduction dans la vie sociale. Les responsables religieux comme les acteurs politiques sont invités à contribuer à l’apaisement.Le rendez-vous annoncé à la grande mosquée de Ndiassane, le 20 novembre, doit réunir ces préoccupations spirituelles et citoyennes. Les organisateurs y voient un moment de prière collective, mais aussi un appel public à renouer le dialogue autour de la paix et de l’avenir du Sénégal.Seyelatyr — Thiesinfo