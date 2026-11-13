À la prison de Thiès, Omar Pène chante pour les détenus

Une casquette sur la tête et le micro à la main, Omar Pène chante devant son percussionniste. Jeudi 12 novembre 2026, le Super Diamono joue dans la cour de la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Thiès. Lorsque le maire Babacar Diop prend la parole, il demande aux détenus d’applaudir les musiciens qui ont fait le déplacement. Puis il leur confie pourquoi ce lieu lui parle personnellement. Babacar Diop se souvient de Rebeuss Le maire de Thiès rappelle qu’il a lui-même connu la prison à Rebeuss. En wolof, il souhaite à ceux qui l’écoutent de retrouver leur famille, de reprendre leur travail et de se faire à nouveau une place dans la société. Il leur parle aussi du temps passé en détention, qui peut être un moment d’introspection pour préparer ce retour.

Babacar Diop passe au français pour leur adresser ces mots, qu’il répète devant eux : « Tant qu’il y a vie, il y a espoir. » Puis il ajoute : « Et au-delà même de la vie, il y a l’espérance. » Il termine en formulant le vœu de les voir rentrer auprès des leurs. Omar Ndir Sow rappelle aux détenus leur droit à l’art À la tribune, le directeur de la MAC de Thiès, Omar Ndir Sow, accueille les invités au nom du directeur régional de l’administration pénitentiaire de Thiès-Diourbel et en son nom propre. Aux détenus, il explique pourquoi la prison a ouvert ses portes aux musiciens à l’occasion des Jeux olympiques de la jeunesse. Eux aussi appartiennent à la société qui accueille ces Jeux. Derrière les murs, leur dit-il, ils gardent leur droit à l’émotion, à l’art et à la beauté.

Le directeur distingue deux responsabilités. La sécurité relève de l’administration pénitentiaire. En revanche, préparer le retour des détenus dans la société demande aussi le concours d’autres services de l’État et de partenaires extérieurs. Puis il quitte le registre institutionnel pour s’adresser directement à son public : « Évadez-vous par l’esprit. » Avant de céder la place à la musique, il salue le travail quotidien des agents de la MAC. Faire entrer la fête dans la prison Un autre responsable pénitentiaire prend le micro après le maire. Il s’adresse autant aux visiteurs qu’aux détenus. Ceux qui entrent pour le concert, explique-t-il en wolof, pourront raconter à l’extérieur ce qu’ils ont vu de la vie dans l’établissement. Il y voit aussi une manière de rassurer les familles.

Agnèce Ndiogoye, directrice de la Réinsertion sociale, intervient au nom du ministre de la Justice et du directeur général de l’administration pénitentiaire. Elle remercie les partenaires et rappelle que son administration ne peut, à elle seule, préparer la sortie des personnes incarcérées. Aux détenus, elle adresse aussi une invitation toute simple : chanter avec Omar Pène et prendre part à la fête des Jeux, comme la jeunesse qui la vit au-dehors.

Pour Omar Pène, Thiès marque la fin d’une première étape. Après le Camp pénal de Dakar et la MAC de Kaolack, le chanteur explique aux journalistes qu’il espère poursuivre les concerts dans des prisons d’autres régions. Il rappelle avoir déjà consacré un morceau à l’administration pénitentiaire sur son projet musical dédié aux forces de défense et de sécurité.

