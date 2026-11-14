État civil : l’ANEC mise sur le numérique pour sécuriser les actes

Le responsable met l’accent sur la conservation du patrimoine documentaire. La perte ou la dégradation d’archives peut compliquer durablement les démarches des familles. La numérisation doit permettre une gestion plus fiable et un meilleur suivi des actes.
L’autre enjeu concerne l’accessibilité. L’agence souhaite faciliter l’obtention de documents pour les personnes éloignées de leur centre d’état civil, en rapprochant progressivement les services des usagers.
Selon Mamadou Konté, des outils techniques sont disponibles, mais certains obstacles juridiques doivent encore être levés avec les autorités compétentes. Son intervention distingue ainsi la préparation des dispositifs numériques de leur généralisation effective.
Source : RFM, journal de 12 heures du 14 novembre 2026.
Photo d’archive ou d’illustration : JATABA / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.