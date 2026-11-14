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État civil : l’ANEC mise sur le numérique pour sécuriser les actes


Rédigé le Samedi 14 Novembre 2026 à 17:06 | Lu 51 fois Rédigé par Seyelatyr


L’Agence nationale de l’état civil présente la digitalisation comme un moyen de protéger les archives et de faciliter les démarches. Des adaptations juridiques restent toutefois nécessaires, selon son responsable des affaires juridiques.


La mairie de Goudomp, en Casamance. Photo d’illustration des services municipaux au Sénégal. JATABA / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.
La mairie de Goudomp, en Casamance. Photo d’illustration des services municipaux au Sénégal. JATABA / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.
Protéger les registres et rapprocher l’état civil des citoyens : l’ANEC défend ces deux objectifs dans son chantier de digitalisation. Interrogé dans le cadre de l’opération de Kataba 1, Mamadou Konté, chargé des affaires juridiques et du partenariat, a exposé cette orientation sur RFM.
Le responsable met l’accent sur la conservation du patrimoine documentaire. La perte ou la dégradation d’archives peut compliquer durablement les démarches des familles. La numérisation doit permettre une gestion plus fiable et un meilleur suivi des actes.
L’autre enjeu concerne l’accessibilité. L’agence souhaite faciliter l’obtention de documents pour les personnes éloignées de leur centre d’état civil, en rapprochant progressivement les services des usagers.
Selon Mamadou Konté, des outils techniques sont disponibles, mais certains obstacles juridiques doivent encore être levés avec les autorités compétentes. Son intervention distingue ainsi la préparation des dispositifs numériques de leur généralisation effective.
Source : RFM, journal de 12 heures du 14 novembre 2026.
Photo d’archive ou d’illustration : JATABA / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.


Seyelatyr

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