Budget des transports : les chauffeurs de taxi défendent le dialogue

Rédigé le Samedi 14 Novembre 2026 à 17:04 | Lu 63 fois Rédigé par Seyelatyr

Le Syndicat autonome des chauffeurs de taxi urbain et activités connexes conteste le rejet du projet de budget du ministère des Transports terrestres. Il demande des amendements et des contrôles renforcés pour répondre aux difficultés du secteur.





Le syndicat reconnaît pourtant les problèmes soulevés par les députés : vieillissement des véhicules, insécurité routière, embouteillages, infrastructures dégradées et difficultés quotidiennes des professionnels comme des passagers. Son désaccord porte sur la réponse à leur apporter.

Pour l’organisation, la remise à niveau du secteur nécessite précisément des investissements. Elle craint que le blocage des moyens prévus ne retarde les changements attendus, notamment le renouvellement du parc automobile et une meilleure organisation des transports urbains.

Le porte-parole propose de poursuivre l’examen des incohérences relevées dans le texte par des amendements, une exigence accrue de transparence et des mécanismes de contrôle. Le syndicat demande au gouvernement et aux parlementaires de rechercher un accord qui permette de financer les besoins identifiés.

Source : RFM, journal de 12 heures du 14 novembre 2026.

Photo d’archive ou d’illustration : Ruth Zurielly Jennings / CC BY-SA 4.0.

Les chauffeurs de taxi veulent que le désaccord budgétaire débouche sur des solutions pour la mobilité. Sur RFM, le 14 novembre, leur porte-parole Malick Diop a exprimé l’opposition de son organisation au rejet du projet de budget 2027 des Transports terrestres.Le syndicat reconnaît pourtant les problèmes soulevés par les députés : vieillissement des véhicules, insécurité routière, embouteillages, infrastructures dégradées et difficultés quotidiennes des professionnels comme des passagers. Son désaccord porte sur la réponse à leur apporter.Pour l’organisation, la remise à niveau du secteur nécessite précisément des investissements. Elle craint que le blocage des moyens prévus ne retarde les changements attendus, notamment le renouvellement du parc automobile et une meilleure organisation des transports urbains.Le porte-parole propose de poursuivre l’examen des incohérences relevées dans le texte par des amendements, une exigence accrue de transparence et des mécanismes de contrôle. Le syndicat demande au gouvernement et aux parlementaires de rechercher un accord qui permette de financer les besoins identifiés.Source : RFM, journal de 12 heures du 14 novembre 2026.Photo d’archive ou d’illustration : Ruth Zurielly Jennings / Wikimedia Commons

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