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Bakel et Goudiry : des exercices militaires accompagnés d’actions civiles


Rédigé le Samedi 14 Novembre 2026 à 17:05 | Lu 56 fois Rédigé par Seyelatyr


La zone militaire n° 4 a mené des activités d’entraînement dans le nord des départements de Bakel et de Goudiry. Le dispositif présenté sur RFM comportait également des échanges avec les habitants et des actions de solidarité.


Entraînement militaire à Thiès. Photo d’archive, distincte des exercices de Bakel et Goudiry. Armée américaine / Wikimedia Commons, domaine public.
Entraînement militaire à Thiès. Photo d’archive, distincte des exercices de Bakel et Goudiry. Armée américaine / Wikimedia Commons, domaine public.
Renforcer la préparation des unités tout en maintenant le contact avec les populations : ces deux objectifs ont accompagné les exercices conduits par la zone militaire n° 4 dans les départements de Bakel et de Goudiry, selon le reportage diffusé par RFM le 14 novembre.
Le colonel Simon Sarr, commandant de la zone, explique que ces activités ont permis aux états-majors et aux unités de mieux connaître le terrain et de travailler la conduite de leurs actions. La radio présente l’exercice dans un contexte de vigilance face aux menaces affectant la sous-région.
Le volet civil a notamment porté sur la sensibilisation aux coupes de bois illicites et aux feux de brousse. Des dons ont également été effectués dans plusieurs villages, d’après les explications du commandement.
Le responsable militaire insiste sur l’importance des relations entre les forces armées et les communautés. La connaissance du terrain et la coopération avec les habitants constituent, selon le commandement, deux volets complémentaires de ces activités.
Source : RFM, journal de 12 heures du 14 novembre 2026.
Photo d’archive ou d’illustration : Armée américaine / Wikimedia Commons, domaine public.


Seyelatyr

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