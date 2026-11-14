Bakel et Goudiry : des exercices militaires accompagnés d’actions civiles

Le colonel Simon Sarr, commandant de la zone, explique que ces activités ont permis aux états-majors et aux unités de mieux connaître le terrain et de travailler la conduite de leurs actions. La radio présente l’exercice dans un contexte de vigilance face aux menaces affectant la sous-région.
Le volet civil a notamment porté sur la sensibilisation aux coupes de bois illicites et aux feux de brousse. Des dons ont également été effectués dans plusieurs villages, d’après les explications du commandement.
Le responsable militaire insiste sur l’importance des relations entre les forces armées et les communautés. La connaissance du terrain et la coopération avec les habitants constituent, selon le commandement, deux volets complémentaires de ces activités.
Source : RFM, journal de 12 heures du 14 novembre 2026.
Photo d’archive ou d’illustration : Armée américaine / Wikimedia Commons, domaine public.