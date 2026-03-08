Kédougou : deux orpailleurs perdent la vie dans des incidents distincts à Saraya

Deux incidents tragiques ont été signalés ce week-end dans la zone aurifère de Kédougou, précisément dans le département de Saraya. Les corps de deux jeunes orpailleurs ont été retrouvés à Saiensoutou et à Bondala, selon une source sécuritaire.

Le premier cas a été signalé samedi en fin d’après-midi près du village de Saiensoutou. Le corps d’un homme de 33 ans, qui travaillait comme orpailleur dans la zone, a été découvert flottant dans un fossé à proximité du village. La découverte a été faite par un passant qui a immédiatement alerté les autorités.

Les services compétents se sont rendus sur les lieux pour procéder aux constatations nécessaires. La victime était dans un état avancé de décomposition et le corps a été inhumé sur place.

Le second incident est survenu le lendemain, dimanche 8 mars, sur un site d’orpaillage situé près du village de Bondala. Un jeune homme de 25 ans a perdu la vie après l’effondrement d’une formation rocheuse sous laquelle il s’était abrité pour se protéger de la chaleur.

Malgré les tentatives de ses camarades pour le dégager des débris, la victime n’a pas pu être sauvée. Son corps a été transféré à la morgue de l’hôpital régional de Kédougou.

Ces événements rappellent les risques auxquels sont exposées de nombreuses personnes travaillant dans l’exploitation artisanale de l’or dans cette région.