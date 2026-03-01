Grand Prix Senico : Mouhamadoul Bachir Thiam sacré champion national





La 9ᵉ édition du Grand Prix Senico de récital du Saint Coran a pris fin dimanche 1er mars 2026 au Grand Théâtre national de Dakar, après plusieurs jours de compétition marqués par une forte affluence.



Dans la catégorie nationale, Mouhamadoul Bachir Thiam, originaire de Dakar, a remporté le titre de champion du Sénégal. Il a reçu une récompense de 30 millions de francs CFA, à laquelle s’ajoute une prime de 3 millions offerte par le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, présent lors de la cérémonie, ainsi qu’un billet pour la Mecque.



La deuxième place est revenue à Cheikhouna Mbaye de Touba, qui empoche 20 millions de francs CFA et un billet pour la Mecque. Abdoul Akhat Wagnane, âgé de 9 ans et originaire de Diourbel, complète le podium avec une récompense de 15 millions de francs CFA.



Sur le plan international, cette deuxième édition regroupant 15 pays a vu le Tunisien Raoudji Mouhamed Mouhat décrocher la première place, assortie d’un prix de 20 millions de francs CFA. Le Mauritanien Sidy Cheikh Barahim s’est classé deuxième (10 millions), tandis que le Sénégalais Khadim Séye a terminé troisième (5 millions). Les candidats classés de la quatrième à la quinzième place ont chacun bénéficié d’une prime de participation de 500 000 francs CFA.



Placée sous le parrainage de Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh, la cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs autorités, dont le délégué général aux Affaires religieuses Djim Dramé. Les officiels ont salué l’engagement du directeur général de Senico, El Hadj Abdoulaye Dia, et encouragé la poursuite et le développement de cette initiative.



Cette nouvelle édition consolide la place du concours parmi les grands rendez-vous religieux et culturels du Sénégal.

