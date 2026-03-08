Mbour : importante saisie de chanvre indien sur la plage de Warang

Une opération menée par la Gendarmerie nationale a permis de réaliser une importante saisie de chanvre indien dans la nuit du 7 au 8 mars 2026 sur la plage de Warang, située dans le département de Mbour.



D’après les informations communiquées par la Compagnie de gendarmerie de Mbour, l’intervention a été déclenchée vers 4 heures du matin après un renseignement signalant un trafic sur cette plage. Les éléments de la Brigade de Recherches, appuyés par ceux de la Brigade territoriale de Nianing, ont alors mis en place un dispositif de surveillance.



Sur place, les gendarmes ont surpris trois charretiers en train de décharger des colis transportés par une pirogue en provenance de la Casamance. À l’arrivée des forces de sécurité, les suspects ont tenté de s’enfuir. L’un d’eux a été arrêté tandis que les deux autres ont réussi à prendre la fuite.



L’opération a permis de saisir 600 kilogrammes de chanvre indien, répartis en 20 colis de 30 kilogrammes chacun. Les gendarmes ont également récupéré un cheval et deux charrettes qui servaient au transport des colis.



La personne interpellée fait l’objet de poursuites pour association de malfaiteurs et trafic de chanvre indien. Une enquête est en cours afin d’identifier et retrouver les autres personnes impliquées dans cette affaire.

