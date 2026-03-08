Thiès : les conducteurs de Jakarta manifestent contre les contrôles et nouvelles exigences

Des conducteurs de motos Jakarta ont organisé une manifestation ce lundi 9 mars 2026 dans la ville de Thiès pour exprimer leur mécontentement face à certaines mesures qu’ils jugent contraignantes.



À bord de leurs motos, ils ont parcouru plusieurs axes routiers avant de se regrouper devant le commissariat du 1er arrondissement de Thiès. Les manifestants sont restés sur place pendant environ vingt minutes avant de reprendre la circulation.



Les conducteurs dénoncent notamment les contrôles policiers qu’ils considèrent comme des tracasseries. Ils contestent également l’obligation du port de deux casques, l’un pour le conducteur et l’autre pour le passager.



Par ailleurs, les manifestants évoquent une augmentation des taxes qui, selon eux, complique davantage l’exercice de leur activité quotidienne.

