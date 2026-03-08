Les internationaux sénégalais brillent dans les championnats étrangers ce week-end

Plusieurs footballeurs sénégalais évoluant à l’étranger ont réalisé des performances remarquées ce week-end dans leurs championnats respectifs. Abdallah Sima et Pape Guèye se sont particulièrement illustrés en délivrant chacun une passe décisive, tandis que Lamine Camara a contribué au succès de son équipe.



En France, l’AS Monaco s’est imposée au Parc des Princes face au PSG sur le score de 3-1. Lamine Camara a livré une prestation remarquée lors de cette rencontre. Ibrahim Mbaye était présent côté parisien, alors que Krépin Diatta, blessé, n’a pas participé au match.



Le RC Lens a de son côté pris le dessus sur le FC Metz (3-0). Abdallah Sima s’est distingué en offrant la passe décisive sur le premier but des Lensois, tandis qu’Habib Diallo évoluait avec Metz.



Le Havre, qui compte plusieurs Sénégalais dans son effectif — Mory Diaw, Rassoul Ndiaye, Arouna Sangante et Issa Soumaré — s’est incliné sur la pelouse de Brest (2-0). Lorient, avec Bamba Dieng entré en jeu à la 66e minute, a ramené un point de son déplacement à Lille (1-1).



À Nice, Yehvann Diouf gardait les buts lors de la lourde défaite de son équipe face au Stade Rennais (0-4). À Lyon, Moussa Niakhaté, capitaine de l’OL, et Moustapha Mbow du Paris FC se sont neutralisés (1-1).



En Angleterre, Chelsea a validé son billet pour les quarts de finale de la FA Cup après sa victoire contre Wrexham (4-2), avec Mamadou Sarr titulaire.



En Italie, l’Hellas Vérone s’est imposé à Bologne (2-1), sans Cheikh Tidiane Niasse resté sur le banc. La Cremonese, où évolue Mikayil Ngor Faye également resté remplaçant, a perdu face à Lecce (2-1). Côme s’est imposé sur la pelouse de Cagliari (2-1) sans Assane Diao. Idrissa Gana Guèye n’a pas participé au match nul de l’Udinese contre l’Atalanta (2-2). La Lazio de Boulaye Dia doit encore affronter Sassuolo.



En Espagne, Villarreal a battu Elche (2-1). Pape Guèye s’est distingué en étant à l’origine du premier but de son équipe grâce à une passe décisive. Le Rayo Vallecano, avec Nobel Mendy titulaire mais sans Pathé Ciss, a obtenu un match nul sur la pelouse du FC Séville (1-1).



En Turquie, Galatasaray, avec Ismaïla Jakobs, a remporté le derby d’Istanbul face à Besiktas (1-0). Chérif Ndiaye est entré en jeu à la 79e minute lors de la défaite de Samsunspor contre Fenerbahçe (3-2).



En Belgique, Anderlecht avec Ilay Camara titulaire a partagé les points avec le Club Bruges (2-2). L’Union Saint-Gilloise s’est imposée face à La Gantoise (2-1) sans Ousseynou Niang.



En Arabie saoudite enfin, la lutte pour le titre reste intense entre les clubs comptant des joueurs sénégalais. Al Nassr, leader avec 64 points et porté par Sadio Mané, a battu Neon SC (1-0). Al Ahli d’Édouard Mendy, deuxième avec 62 points, a dominé Al Ittihad (3-1). Al Hilal, troisième avec 61 points et où évolue Kalidou Koulibaly, s’est largement imposé face au FC Najma (4-0).

