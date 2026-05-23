Dissolution du gouvernement : Diomaye tourne la page Sonko

L’annonce a été faite dans la soirée du 22 mai 2026 à travers un communiqué diffusé à la télévision nationale RTS. Selon les premières informations, les ministres sortants ont été chargés d’expédier les affaires courantes en attendant la nomination d’une nouvelle équipe gouvernementale.





Cette décision marque une rupture spectaculaire entre deux hommes qui avaient pourtant incarné ensemble l’alternance politique de 2024 sous la bannière du parti PASTEF. Pendant la campagne présidentielle, le slogan « Diomaye mooy Sonko » symbolisait leur alliance stratégique et leur promesse de rupture avec l’ancien système.





Mais depuis plusieurs mois, les tensions étaient devenues visibles au sommet de l’État. Des divergences profondes seraient apparues sur la gestion économique du pays, les relations avec le FMI, la conduite du pouvoir ainsi que certaines orientations politiques sensibles. Plusieurs médias évoquaient déjà depuis des semaines un climat de méfiance et un possible divorce politique entre les deux dirigeants.





Selon Reuters et d’autres médias internationaux, les désaccords se sont aggravés autour de la crise de la dette, des réformes économiques et de la gouvernance du pays.





Le limogeage de Sonko ouvre désormais une période d’incertitude politique majeure au Sénégal. Beaucoup s’interrogent sur l’avenir du parti PASTEF, la réaction des militants ainsi que le nom du futur Premier ministre qui sera choisi par le président Diomaye Faye.





Sur les réseaux sociaux, la nouvelle a provoqué une onde de choc. Entre stupeur, colère et interrogations, les Sénégalais assistent à un tournant historique qui pourrait redessiner durablement le paysage politique national.

