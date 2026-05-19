Finale UASSU à Thiès : le Lycée Malick Sy et le Lycée Fahu se départagent aux tirs au but au stade Maniang Soumaré

Rédigé le Jeudi 21 Mai 2026 à 15:28 | Lu 40 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall

Le Stade Maniang Soumaré a vibré ce jeudi lors de la grande finale UASSU opposant le Lycée Malick Sy au Lycée Fahu. Après une rencontre intense et très disputée, les deux équipes ont dû attendre la séance des tirs au but pour connaître le vainqueur, sous les acclamations d’un public en fusion.



