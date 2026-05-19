Tambacounda : un nouveau plan stratégique en préparation pour le parc du Niokolo-Koba

Un atelier consacré à l’examen et à la validation d’un nouveau Plan d’aménagement et de gestion (PAG) du Parc national du Niokolo-Koba s’est tenu jeudi à Tambacounda sous la présidence de l’adjointe au gouverneur chargée du développement, Diarryatou Ndiaye.

Ce document stratégique couvrira la période 2026-2035 et définira les orientations liées à la conservation, à la valorisation, à la gouvernance ainsi qu’à la recherche scientifique au sein du parc.

L’élaboration de ce nouveau PAG intervient après la décision du Comité du patrimoine mondial de retirer le Parc national du Niokolo-Koba de la Liste du patrimoine mondial en péril lors de sa 46e session organisée en juillet 2024 à New Delhi, en Inde. Le comité avait notamment recommandé la mise à jour et l’application d’un nouveau plan prenant en compte les préoccupations relevées lors des différentes missions de suivi.

Pour répondre à cette recommandation, la direction des Parcs nationaux du Sénégal a lancé un processus participatif impliquant les partenaires techniques et financiers du parc afin de définir les priorités et les orientations stratégiques du futur plan décennal.

Le directeur des Parcs nationaux, le colonel Ibrahima Guèye, a indiqué que cette étape marque le début de la mise en œuvre des nouvelles orientations destinées à améliorer la gestion du parc.

Selon lui, ce PAG vise plusieurs objectifs, notamment la préservation de la biodiversité, le développement socio-économique, l’écotourisme et la recherche scientifique. Il a également insisté sur l’importance d’un financement durable afin d’éviter les difficultés rencontrées dans le passé à cause du manque de ressources financières.

Le colonel Guèye a aussi évoqué la nécessité de renforcer une gouvernance plus inclusive dans la gestion future du parc.

Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1981, le Parc national du Niokolo-Koba couvre une superficie de 913 000 hectares. Il représente l’une des principales réserves écologiques d’Afrique de l’Ouest grâce à l’importance de sa biodiversité.